Calciomercato Milan/ News, Conte: non penso al futuro, ma solo al Chelsea (Ultime notizie)

18 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Continuano a circolare le voci di un possibile arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Milan nella prossima sessione di calciomercato. Il tecnico pugliese ha voluto già qualche giorno fa sottolineare come è stata tradotta male una sua intervista che aveva portato tutti a parlare di una sua voglia incredibile di ritornare in Italia. Ieri lo stesso Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Premium Sport alla vigilia della gara di oggi contro la Roma di Eusebio Di Francesco. L'ex commissario tecnico della nazionale azzurra ha spiegato: "Meglio pensare al presente che al futuro. E il presente si chiama Chelsea. Ho due anni di contratto con i blues e voglio vivermi questa incredibile esperienza. Sto imparando un'altra cultura e un'altra lingua, un calcio diverso. Voglio dare alla mia famiglia e a mia figlia la possibilità di imparare l'inglese. Il mio presente è davvero importante". Parole di circostanza oppure realtà? Staremo a vedere cosa accadrà alla fine della stagione.

L'ARSENAL PIOMBA SU ANDRÈ SILVA

André Silva si è espresso a metà con la maglia del Milan: bomber spietato in Europa League, giovane distratto in Serie A. Sicuramente il club rossonero non lo lascerà partire molto facilmente anche perché l'ha pagato davvero molto e cioè 38 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Sun però pare che l'Arsenal sia pronto a piombare su di lui già l'estate prossima quando sarà pronto a mettere sul piatto un'offerta importante. L'idea è quella di prendere il portoghese per sostituire il partente Alexis Sanchez. L'avventura del nino meravilla ai Gunners pare proprio finita, senza possibilità di prolungarsi ulteriormente. Sono diversi i club che lo cercano da tempo e l'estate prossima potrebbe essere quella buona per cambiare maglia. Difficile capire cosa accadrà tra il Milan e l'Arsenal. L'unica cosa certa è che se il club inglese vorrà portare André Silva in Premier League dovrà tirare fuori una somma davvero importante per convincere i rossoneri non disposti a registrare dopo dodici mesi una clamorosa minus valenza.

