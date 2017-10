Calciomercato Napoli/ News, l'infortunio di Insigne accende un'allarme (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club azzurro: seguile con noi live, in tempo reale

18 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

Ieri sera durante la gara Manchester City-Napoli si è infortunato Lorenzo Insigne a pochi giorni dalla gara contro l'Inter che sicuramente ora preoccupa Maurizio Sarri che deve fare a meno anche di Akradiusz Milik. Questo fa suonare in maniera preoccupante un campanello d'allarme sul calciomercato nonostante in rosa ci siano sia Emanuele Giaccherini che Ounas pronti a giocare come terzi nel tridente insieme a Dres Mertens e José Maria Callejon. Ora il Napoli dovrà far capire a tutti che può farcela con il gioco anche contro gli infortuni e le defezioni. Di certo però la situazione è piuttosto complicata e la rosa in effetti un po' corta per tre competizioni. Staremo a vedere cosa accadrà a gennaio, ma di certo l'idea di anticipare l'arrivo dal Chievo Verona di Roberto Inglese potrà solo regalare nuove conferme perché il calciatore in questione permetterebbe nel caso specifico di far andare Dres Mertens a giocare sulla corsia.

CAVANI LASCERÀ IL PSG, MA NON INTERESSA PI

Edinson Cavani lascerà il Paris Saint German nella prossima sessione di calciomercato, ma il Napoli non sembra essere più interessato a lui. Il club azzurro ha sempre cullato il sogno di un romantico ritorno, ma adesso è cambiato tutto con la volontà di Maurizio Sarri di puntare a giocare il pallone basso senza una punta fisica di riferimento. Lo confermano anche le voci che arrivano dalla Spagna dove Don Balon sottolinea come siano tre le squadre a seguire il Matador e cioè Everton, Real Madrid e Manchester United. Cavani ha più volte ribadito che in Italia sarebbe tornato solo per il Napoli, sottolineando anche come gli avrebbe fatto piacere riabbracciare un amore che non sembra essere mai finito. Dalle parti di Napoli però il nome di Cavani, come accadde a suo tempo con Lavezzi, è iniziato a perdere quota in favore di giocatori più rapidi e in grado di giocare questo calcio scintillante visto grazie a Maurizio Sarri.

© Riproduzione Riservata.