Calciomercato Roma/ News, torna di moda Nacho del Real Madrid (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: seguile con noi live, in tempo reale

18 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma. Monchi - La Presse

Si torna a parlare di un calciatore molto seguito dalla Roma nell'ultima sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com in Spagna sono sicuri che i giallorossi torneranno a sondare lo spagnolo Nacho del Real Madrid. Il calciatore ha un contratto fino al 2020, ma non è inamovibile per i blancos. L'infortunio di Kostas Manolas e i problemi di ambientamento di Hector Moreno hanno fatto capire alla società giallorossa l'obbligo di fare qualcosa in difesa e magari già da gennaio si potrebbe tornare sul calciomercato per preparare un nuovo colpo. Nacho è un vecchio pallino del direttore sportivo spagnolo Monchi che già in passato aveva sognato di portarlo al Siviglia. Staremo a vedere se il dirigente riuscirà a mettere a segno questo colpo importante che andrebbe a rafforzare il reparto difensivo. Sarà importante però capire se il Real Madrid deciderà di cederlo a campionato in corso.

RUDIGER È GIÀ UN GRANDE RIMPIANTO?

La Roma stasera affronta il Chelsea e ritrova un vecchio amico quell'Antonio Rudiger che in estate è passato proprio dalla capitale del nostro paese a quella dell'Inghilterra. Con l'infortunio di Kostas Manolas non si può non pensare al centrale tedesco che stasera sarebbe stato davvero molto utile ed è così che iniziano i battibecchi sul calciomercato svolto dalla Roma e sul senso di cedere un giocatore così importante per non rimpiazzarlo poi a dovere. Colui il quale avrebbe dovuto prendere il suo posto infatti Hector Moreno sembra non essersi ancora ambientato e anzi ha difficilmente trovato spazio anche per problemi legati all'apprendimento della lingua italiana. Stasera infatti dovrebbe essere ancora una volta in panchina con Juan Jesus e Federico Fazio che dovrebbero formare la coppia di centrali. Staremo a vedere come se la caveranno con gli attaccanti della squadra di Antonio Conte. C'è da dire però che rimane comunque importante fare qualcosa sul calciomercato già da gennaio.

© Riproduzione Riservata.