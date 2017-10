Calciomercato Inter/ News, tutto fatto per Vidal in nerazzurro a gennaio? (Ultime notizie)

Calciomercato Inter

19 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Arturo Vidal - La Presse

Sembra tutto fatto per il passaggio di Arturo Vidal all'Inter, affare che potrebbe concretizzarsi secondo TuttoMercatoWeb nel calciomercato di gennaio. Pare che ci sia un accordo tra il calciatore cileno e la società nerazzurra. Sicuramente sarebbe un colpo molto importante per Luciano Spalletti che troverebbe un centrale nel suo 4-2-3-1 alle spalle di Mauro Icardi. Vidal rappresenterebbe quel giocatore simile a Radja Nainggolan che Spalletti aveva avanzato tra i trequartisti nella sua Roma l'anno passato. Staremo a vedere se il calciatore davvero arriverà in Italia, secondo il noto portale pare che sia proprio l'ex juventino a sognare un ritorno in Italia dove in bianconero ha vissuto anni splendidi. Per quest'ultimo particolare i tifosi della Juventus non saranno particolarmente felici di vederlo all'Inter. Dopo Leonardo Bonucci un altro tassello importante della Juve di Conte sembra pronto a prendere la strada di Milano, stavolta però sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

L'EMPOLI OSSERVA DI GREGORIO

Negli ultimi anni il vivaio dell'Inter ha sfornato davvero molti portieri interessanti, tra questi l'ultimo è Michele Di Gregorio che è stato nel calciomercato dell'ultima estate ceduto in prestito al Renate. In Serie C sta facendo davvero benissimo, tanto che per il prossimo campionato si parla per lui di una promozione nella massima categoria. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che il club toscano abbia inviato alcuni suoi emissari a seguirlo nella sfida contro la Sambenedettese. Il calciatore ha dimostrato di essere un estremo difensore di grande affidabilità e l'Inter sarebbe molto felice di vederlo in prestito all'Empoli in Serie A per fargli fare un po' di esperienza. Chissà che poi i nerazzurri non abbiano trovato il degno erede di Samir Handanovic che sta vivendo una stagione da protagonista, ma che di certo non può essere considerato eterno.

