Calciomercato Juventus/ News, Deulofeu obiettivo già per gennaio! (Ultime notizie)

19 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

La Juventus potrebbe a sorpresa fare un altro colpo in attacco nel calciomercato di gennaio. Si cerca infatti un esterno alto importante come Gerard Deulofeu del Barcellona. Secondo quanto riportato da As i bianconeri avevano cercato il calciatore già in estate e sarebbero pronti a mettere le mani sul calciatore già a gennaio. Difficile pensare che i blaugrana però possano cederlo visto che il nuovo acquisto Dembele ne avrà per un po' a causa di un infortunio. Il calciatore arrivato dal Borussia Dortmund infatti si è procurato la rottura del tendine del bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà fermo almeno per quattro mesi. Deulofeu è esploso grazie a sei mesi molto importanti con la maglia del Milan proprio in Serie A. Giocatore rapido e dotato di grande qualità può saltare l'uomo con grande tecnica. Staremo a vedere se la Juventus proverà il colpo e se riuscirà a portare a Torino un altro esterno.

OCCASIONE JAMES RODRIGUEZ

In estate era stato uno dei grandi colpi di calciomercato che aveva scosso il calcio europeo, ma fino a questo momento ha collezionato solo 237 minuti giocati. Si tratta di James Rodriguez, esterno d'attacco colombiano che secondo Don Balon già nel calciomercato di gennaio potrebbe lasciare il Bayern Monaco. Secondo il portale in questione sarebbero diverse anche le società italiane che potrebbero iniziare a monitorarlo e tra queste ci sarebbe anche la Juventus oltre al Milan e all'Inter. Il ragazzo in questione è stato diverse volte accostato ai bianconeri anche in passato già quando nel 2010 fu portato in Europa dal Porto, bravo a prelevarlo dal Banfield. Poi ancora i bianconeri l'avevano cercato prima dello straordinario Mondiale quando era al Monaco e ancor prima che andasse al Real Madrid. Staremo a vedere se a gennaio potrà accadere qualcosa di interessante in questo senso.

