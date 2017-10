Calciomercato Milan/ News, servono 15 milioni di euro per Fofana (Ultime notizie)

19 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Il Milan continua a sondare il calciomercato alla ricerca di un vice-Kessié. Il centrocampista arrivato dall'Atalanta è un ragazzo di grande intensità e qualità che però non ha un alterego in casa. I rossoneri sarebbero pronti a mettere le mani su Seko Fofana, centrocampista di grande dinamismo e qualità dell'Udinese che è ritornato al cento per cento dopo una brutta frattura alla gamba patita nella gara dell'anno scorso contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club friulano avrebbe fissato il prezzo sui quindici milioni di euro. I rossoneri dovranno fare molta attenzione perché sul calciatore in questione c'è anche il forte pressing della Roma e della Juventus ormai da tempo su questo ragazzo. Cresciuto nella primavera del Lorient il ragazzo è stato portato nel calcio che conta dal Manchester City. Dopo due anni in prestito tra Fulham e Bastia è approdato in Serie A all'Udinese nell'estate del 2016 dimostrando sempre di essere calciatore di grande qualità.

PIACE EMIL FORSBERG

Il Milan segue con grande attenzione il calciomercato estero, alla ricerca di giovani talenti per il futuro. Secondo quanto riportato da ESPN pare che i rossoneri siano sul fantasista del Red Bull Lipsia Emil Forsberg. Sul calciatore svedese c'è da tempo anche la Juventus che monitora la circostanza con attenzione. Nato a Sundsvall il 23 ottobre del 1991 questo ragazzo è esploso solo l'anno scorso dopo essere stato per anni protagonista in Svezia con la maglia del Malmoe. Acquistato dal Red Bull Lipsia nell'estate del 2015 ha trascinato la squadra tedesca dalla seconda divisione tedesca alla parte alta della classifica della Bundesliga. L'obiettivo ora è di diventare un grande anche nel calcio europeo e magari la maglia del Milan potrebbe essere per lui un'esperienza molto interessante. Abile con entrambi i piedi può giocare in diverse posizioni e cambiare anche gioco improvvisamente. Staremo a vedere se arriverà in Italia.

