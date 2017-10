Calciomercato Napoli/ News, torna di moda Castillejo (Ultime notizie)

19 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Samu Castillejo - La Presse

Già nel calciomercato dell'ultima estate si era fatto diverse volte il nome di Samu Castillejo, esterno d'attacco del Villarreal. Il Napoli aveva provato a prenderlo nella seconda parte dell'estate, trovando la porta chiusa da parte del club del sottomarino giallo. Il ragazzo però piace ancora e molto, diventerà secondo Calciomercato.com uno degli obiettivi principali della sessione di calciomercato della prossima estate. Pare che gli scout del club azzurro siano stati diverse volte a seguirlo nelle partite della Liga per capire se il calciatore potesse diventare molto presto da obiettivo a realtà. Il giocatore è giovane ed è dotato di grande tecnica, bravo a cambiare passa e perfetto per adattarsi al 4-3-3 di Maurizio Sarri che negli ultimi anni ha cambiato molto il suo modo di giocare. Ora infatti predilige giocatori brevilinei e molto rapidi e uno come Castillejo farebbe sicuramente molto comodo.

MILIK APRE AL CHIEVO VERONA

Sicuramente Arkadiusz Milik non è stato molto fortunato. L'attaccante polacco del Napoli ha riportato un altro brutto infortunio dopo quanto accaduto già un anno fa. Si è rotto nuovamente un legamento crociato anche se dell'altra gamba e starà fuori almeno fino all'inizio del prossimo anno. Il calciatore ha parlato alla televisione polacca WP sottolineando anche la possibilità di cambiare presto maglia per tornare a giocare con continuità e ritrovare la forma per poi essere al cento per cento al Napoli nella prossima stagione. Ha spiegato: "Non escludo il prestito in un altro club, sarebbe un modo per recuperare molto in fretta ed essere il prima possibile al cento per cento". Con queste parole apre al Chievo Verona che potrebbe lasciar partire anticipatamente Roberto Inglese verso Napoli proprio se potesse avere a titolo temporaneo Arkadiusz Milik.

