Calciomercato Roma/ News, osservatori a seguire Bruno Fernandes contro la Juventus (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: seguile con noi live, in tempo reale

19 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

La Roma continua a lavorare alla ricerca di calciatori interessanti per il reparto offensivo. Nella prossima sessione di calciomercato potrebbe arrivare anche un ragazzo che il campionato italiano lo conosce molto bene, Bruno Fernandes. Il trequartista svizzero passato da Udinese e Sampdoria quest'anno sta facendo cose veramente molto importanti con la maglia dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da SportMediaset ieri sera all'Allianz Stadium per seguire Sporting Lisbona-Juventus c'era anche un osservato della Roma. Bruno Fernandes ha giocato un'ottima partita, sfiorando anche di mandare in porta per il gol del 2-2 Seydou Doumbia. Calciatore tecnico e di grande qualità potrebbe molto presto tornare nel nostro calcio. La Roma dovrà però fare grande attenzione perché sulle tribune dello stadio torinese c'erano anche talent scout del Milan e dell'Inter, inoltre ovviamente i dirigenti della Juventus si saranno accorti della sua ottima prestazione.

ANCELOTTI PRESENTE ALLO STAMFORD BRIDGE

Carletto Ancelotti era presente ieri sera a Londra allo Stamford Bridge per seguire Chelsea-Roma, gara bellissima di Champions League terminata col risultato di 3-3. E' così che subito sono esplose le voci di calciomercato, con accostamenti immediati sia al Chelsea che alla Roma. Probabile che il tecnico emiliano fosse a Londra solo per il piacere di guardare una bella partita, ma è impossibile fare dei ragionamenti su Antonio Conte ed Eusebio Di Francesco. Paradossalmente al momento la posizione del tecnico leccese è quella più traballante con possibilità di dire addio al club inglese alla fine della stagione. Dall'altra parte invece abbiamo un Di Francesco in grande crescita, bravissimo a dimostrare che con il lavoro arriveranno anche dei risultati importanti. Sicuramente anche per il suo passato da calciatore nella capitale Ancelotti non può essere un nome qualsiasi per Roma. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, ma di certo bisognerebbe parlare un po' meno di calciomercato e un po' più di campo.

