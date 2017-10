Calciomercato Inter/ News, Conte ha nostalgia dell'Italia (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Antonio Conte - La Presse

Luciano Spalletti ha iniziato la sua stagione all'Inter con presupposti davvero molto incoraggianti, ma nonostante questo le voci di calciomercato su un possibile cambiamento nella prossima stagione non si attutiscono. Questo perché si potrebbe liberare un allenatore inseguito dai nerazzurri per molto tempo e cioè Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sunday Times pare che il tecnico salentino abbia espresso la nostalgia per il suo paese e vorrebbe ritornare presto in Italia. Sono diversi i club che potrebbero interessarsi a Conte, ma l'Inter per poterlo contattare dovrebbe esonerare Luciano Spalletti cosa assurda anche perché il tecnico di Certaldo sta facendo davvero molto bene basti pensare che al momento ha gli stessi punti della Juventus sei volte campione d'Italia. Fatto sta che il nome di Antonio Conte fa gola e neanche poco, staremo a vedere chi lo riporterà in Serie A.

MANGALA TORNA D'ATTUALITÀ PER IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO

Nel calciomercato di gennaio l'Inter sicuramente farà qualcosa in difesa. L'infortunio del giovane Vanheusden ha ridotto a tre i nomi dei centrali e cioè Joao Miranda, Milan Skriniar e Andrea Ranocchia. Secondo quanto riportato dal Sunday Express pare che i nerazzurri possano tornare su una vecchia fiamma e cioè su quel Eliaquim Mangala che il Manchester City ha riabbracciato dopo il prestito al Valencia. Il centrale roccioso sicuramente è un calciatore affidabile e con la maglia della squadra di Pep Guardiola fino a questo momento in Premier League ha collezionato appena diciannove minuti. Staremo a vedere se nella sessione di calciomercato di gennaio si troverà un accordo, va ricordato infatti come i Citizens l'abbiano pagato molto. Per questo rimane aperta anche la possibilità della cessione a titolo temporaneo con magari un diritto di riscatto non obbligatorio.

