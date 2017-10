Calciomercato Juventus/ News, Marotta: il Liverpool non cede Emre Can (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE ULTIME NOVITA'

Si è parlato molto nelle ultime ore del possibile passaggio di Emre Can alla Juventus nella sessione di calciomercato di gennaio con il Liverpool pronto a prelevare Naby Keita dal Red Bull Lipsia. Va ricordato che il centrocampista tedesco di origine turca è in scadenza di contratto nel giugno del 2019. Di questo ha parlato Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, nel prepartita dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia ai microfoni di Premium Sport. Il dirigente ha sottolineato: "Non credo ci sia l'opportunità di andare a prendere ad Emre Can. Il Liverpool non rinuncerà al calciatore non avendolo fatto in estate. Non posso immaginare cosa accadrà, ma al momento abbiamo una rosa competitiva". Sicuramente Emre Can è un calciatore importante e molto giovane che in bianconero potrebbe essere davvero molto utile a prescindere da moduli e compagni di reparto.

SPINAZZOLA VS ASAMOAH, MEGLIO IL GHANESE

Le polemiche di Atalanta-Juventus hanno un po' attutito l'attenzione sulla prestazione di chi da una squadra sarebbe potuto passare nell'ultima sessione di calciomercato. Ha giocato infatti per novanta minuti Leonardo Spinazzola prodotto del vivaio bianconero in prestito biennale agli orobici e che la Dea non ha voluto lasciare tornare nell'estate a casa. Questo ha di fatto bloccato la cessione di Kwadwo Asamoah che era pronto a firmare per il Galatasaray. Alla fine la sfida a distanza su corsie opposte l'ha vinta il ghanese che è sembrato più continuo nell'arco dei novanta minuti e che non ha sbagliato una mossa. Da parte sua invece Spinazzola ha sofferto tantissimo, soprattutto nel primo tempo, la vivacità di Federico Bernardeschi. La Juventus valuta la sua crescita e intanto il calciatore avrà la possibilità di giocare ancora una stagione da titolare con Gian Piero Gasperini. Che sia stata la decisione giusta per tutti?

