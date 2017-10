Calciomercato Milan/ News, Mirabelli conferma Montella (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN, IL PUNTO SU MONTELLA.

La sconfitta di ieri contro la Roma sicuramente non è stata digerita dal Milan e dai dirigenti rossoneri che però hanno deciso di confermare Vincenzo Montella. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha parlato a Sky Sport 24 sottolineando: "Siamo solo alla settima giornata di campionato e abbiamo una squadra tutta nuova. Né Vincenzo Montella né nessun allenatore ha la bacchetta magica, abbiamo cambiato davvero tantissimo. Non si ottengono determinati risultati subito. Abbiamo un gruppo di giocatori che deve diventare squadra. Per noi Vincenzo Montella sta lavorando bene, bisogna solo sperare che il lavoro ci faccia arrivare a risultati importanti". Di certo dovesse arrivare la terza sconfitta di seguito alla ripresa del campionato dopo la sosta contro i cugini dell'Inter le certezze di questo momento potrebbero incrinarsi ancora di più.

TORNA A PARLARE AUBAMEYANG

Durante l'ultima sessione di calciomercato Pierre-Emerick Aubameyang è stato davvero molto vicino a un ritorno al Milan che poi non si è concretizzato col calciatore che è rimasto a fare le fortune del Borussia Dortmund. L'attaccante del Gabon ha parlato ai microfoni di Telefoot, sottolineando: "Sono contento di essere rimasto al Borussia Dortmund. A fine stagione vedremo cosa accadrà". Questa ultima frase apre possibili ipotesi in vista della prossima stagione quando magari si potrebbe riaprire per il calciatore la pista italiana con il Milan che sicuramente potrebbe tornare a provare interesse per un calciatore a cui non ha mai smesso di pensare. Il Milan aveva acquistato Aubameyang dal Bastia nell'estate del 2007 quando questi aveva appena diciotto anni. Dopo numerosi prestiti il calciatore era stato ceduto al Saint Etienne dove finalmente è esploso per passare nel 2013 al Borussia Dortmund.

© Riproduzione Riservata.