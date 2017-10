Calciomercato Napoli/ News, rapporto con Reina ai ferri corti (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Pepe Reina - La Presse

La storia d'amore tra Pepe Reina e il Napoli sembra giunta alla fine. Il calciatore spagnolo potrebbe lasciare già nella sessione di calciomercato di gennaio con il Paris Saint German alla finestra. Secondo quanto riportato da Rai Sport infatti ci sarebbe rottura totale con i rapporti che si starebbero deteriorando ancor di più di quanto visto fino a questo momento. Il ragazzo da parte sua starebbe pensando di andare via come aveva già fatto in estate. Nell'ultima sessione di calciomercato infatti il Paris Saint German di Unai Emery era arrivata a offrire una buona cifra più il prestito del giovane portiere Areola che sta facendo molto bene in questo inizio di stagione. L'unica cosa sicura al momento è che Pepe Reina non rinnoverà il suo contratto con il Napoli in scadenza nel giugno del 2019 e potrebbe già a gennaio fare le valigie per tentare una nuova esperienza all'estero.

CALCIOMERCATO NAPOLI, GILARDINO VERSO IL CRYSTAL PALACE

Dopo l'infortunio di Arkadiusz Milik si era parlato e non poco in sede di calciomercato dell'arrivo di un nuovo centravanti al Napoli. Tra i tanti nomi fatti c'era anche quello di Alberto Gilardino che è al momento nella lista degli svincolati. Secondo quanto riportato da GazzaMercato.it però pare che sul calciatore ci sia il forte pressing del Crystal Palace con Roy Hodgson che vorrebbe portarlo in Premier League a chiudere la carriera. Da parte sua il calciatore sarebbe felice di provare questa nuova esperienza in una realtà dove sicuramente lo farebbero sentire molto importante. Il Napoli pare abbia anche valutato la possibilità di prendere il calciatore, senza però poi alla fine affondare mai il colpo. Staremo a vedere quale sarà il futuro di un calciatore che ha alle spalle una carriera davvero molto importante.

© Riproduzione Riservata.