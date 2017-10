Calciomercato Roma/ News, Dzeko e Kolarov insieme a Perisic ma è solo una foto! (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Edin Dzeko - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI

La Roma ha superato il Milan in una gara che ha regalato consapevolezza alla squadra di Eusebio Di Francesco. Nonostante questo nella serata una foto circolata sui social network ha acceso un po' gli animi. Su Instagram infatti si sono visti i calciatori della Roma Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov insieme a Ivan Perisic e Dejan Stankovic. L'associazione di calciomercato con l'Inter è stata immediata anche se alla fine tutto è rientrato visto che anche se i quattro non sono connazionali sono tutti molto amici. Gli unici della stessa nazione sono infatti Stankovic e Kolarov che sono serbi mentre Perisic è croato e Dzeko bosniaco. Nonostante questo va ricordato come Edin Dzeko più volte abbia dimostrato un po' di insofferenza per gli schemi di Eusebio Di Francesco e come abbia sempre stimato l'attuale allenatore dell'Inter Luciano Spalletti. Una foto che ha creato molto rumore, ma che alla fine può significare tutto come nulla.

PARLA L'AGENTE DI GONALONS

Tra i nuovi acquisti che hanno giocato meno in questo in questo inizio di stagione a Roma c'è sicuramente Maxime Gonalons. Il centrocampista francese è arrivato nell'ultima sessione di calciomercato, senza riuscire ancora ad entusiasmare gli animi. Ne ha parlato il suo agente Frederic Guerra ai microfoni di Tele Radio Stereo, sottolineando: "Maxime Gonalons non ha ancora dimostrato il suo livello, ma è normale. Deve ancora adattarsi a un tipo di calcio diverso, più tattico e molto meno fisico. Lavora ogni giorni per arrivare al massimo della condizione". Il procuratore ha sottolineato anche il grandissimo rispetto da parte del suo assistito nei confronti di Daniele De Rossi che al momento è il titolare di un reparto a tre in mezzo al campo. Domanda anche sul perché ha scelto la Roma alla quale questi ha sottolineato: "All'inizio era destinato a rimanere tutta la carriera al Lione, ma poi il presidente ha cambiato idea. E' stato Monchi a volerlo, lo cercava già dai tempi del Siviglia".

