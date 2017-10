Calciomercato Inter/ News, entourage Ramires: piace a molti club importanti, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: seguile con noi live, in tempo reale

20 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Godfred Donsah - La Presse

Continua ad essere associato all'Inter nel calciomercato il nome di Ramires centrocampista brasiliano che ha lasciato il Chelsea ormai da un po' per andare a giocare in Cina con la maglia del Jiangsu allenato da Fabio Capello. Del calciatore ha parlato il suo entourage con un membro rimasto anonimo che ha parlato ai microfoni di Globo Esporte. Questi ha sottolineato: "Tre club tra i più importanti del mondo hanno intrapreso consultazioni in via ufficiale per Ramires. Una cosa è l'interesse, un'altra invece è andare a concretizzare l'affare. Ramires non è stato certo un acquisto economico e per di più è un calciatore molto importante negli equilibri di Fabio Capello. per realizzare la trattativa serve l'accordo tra le tre parti. Siamo ancora un po' lontani dalla finestra del calciomercato, però è ovvio che le prime consultazioni siano già iniziate". Sicuramente darebbe un peso specifico importante al centro del campo alla squadra di Luciano Spalletti.

LA JUVENTUS RINUNCIA A DONSAH

Godfred Donsah continua a piacere all'Inter che sul calciomercato sembra pronto a fare un colpo davvero molto presto. La Juventus aveva un'opzione sul calciatore quando il direttore sportivo del Bologna era Pantaleo Corvino, come riporta Calciomercato.com. Sembra però che da quando quest'ultimo sia passato alla Fiorentina questa opzione sia decaduta. Donsah è richiesto da diverse squadre tra Premier League e Bundesliga e tra queste c'è anche l'Inter che considera il ragazzo un investimento per il futuro. Il dirigente nerazzurro Walter Sabatini stimava molto questo ragazzo già quando era direttore sportivo della Roma e aveva provato a portarlo nella capitale. Il centrocampista del Bologna è un calciatore bravo a muoversi da mezzala sia da una parte che dall'altra. Fa del dinamismo la sua caratteristica predominante. Bravo a cambiare passo sa sempre fare la differenza anche con un buon tiro da fuori.

© Riproduzione Riservata.