Calciomercato Juventus/ News, piace Oyarzabal della Real Sociedad (Ultime notizie)

20 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

La Juventus continua a monitorare il calciomercato dei giovani alla ricerca di nuovi Paul Pogba e Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com nel mirino ci sarebbe l'attaccante classe 1997 Mikel Oyarzabal della Real Sociedad. Il giovane ha segnato ancora una volta contro il Vardar, dimostrandosi ragazzo di grande qualità e con la possibilità di crescere ancora. I bianconeri devono prendere una decisione molto in fretta perché il ragazzo è nel mirino anche dell'Inter che potrebbe decidere di fare un'offerta importante per lui. Cresciuto come ala sinistra, può giocare anche come trequartista. Nonostante possieda un fisico importante, 171 centimetri, basa il suo gioco sulla rapidità e sulla tecnica, abile a saltare l'uomo e a proporsi sempre davanti. Staremo a vedere se riuscirà nelle prossime sessioni di calciomercato ad approdare nel calcio italiano dove sicuramente avrà bisogno di crescere ancora per sfondare in un top club.

SIANI SOGNA LA JUVENTUS

Giorgio Siani ha parlato a Tuttosport sottolineando: "In Italia non avevo delle offerte concrete così ho scelto di partire verso la Serie B olandese. A chi non piacerebbe giocare nella Juventus? Sono un ragazzo realista e voglio arrivare in alto". Il centrocampista classe 1997 era stato acquistato dalla Juventus nell'estate del 2015 per essere poi girato in prestito prima all'Atalanta e poi al Carpi. Quest'estate è stato ceduto invece, sempre a titolo temporaneo, al Don Bosch in seconda divisione olandese. Giocatore di grande qualità è un trequartista che può giocare volendo anche un po' più in avanti. Sicuramente al momento la Juventus è molto lontana per lui, anche se il ragazzo potrebbe molto presto diventare un calciatore di ottima qualità. Staremo a vedere cosa accadrà nella stagione in corso quando il ragazzo sicuramente avrà la possibilità di giocare con continuità in una categoria minore che gli darà comunque esperienza.

