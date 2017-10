Calciomercato Milan/ News, ora Montella rischia davvero l'esonero (Ultime notizie)

20 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Ora il posto di Vincenzo Montella è davvero a rischio dopo il brutto pareggio casalingo di ieri in Europa League contro l'Aek Atene. Lo ha fatto capire tra le righe il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli a Sky Sport quando ha sottolineato: "Ognuno di noi ha un tempo e non solo Vincenzo Montella, ce l'ho anche io, ce l'abbiamo tutti". Cosa avrà voluto dire? Quanto sarà ancora il tempo a disposizione ancora di Vincenzo Montella che dopo tante difficoltà in campionato ne ha incontrate alcune anche in Europa League. Una situazione diventata insostenibile anche per il fatto che nonostante siano tanti i calciatori nuovi si sono spesi davvero moltissimi soldi. Difficile fare un cambio in corsa, ma non dovesse arrivare una vittoria nemmeno nella prossima giornata di campionato la situazione si potrebbe ulteriormente complicare con il tecnico che allora potrebbe essere improvvisamente messo alla porta.

KAKA NOME A SORPRESA

Tutti ricordano quando Adriano Galliani citando una nota canzone disse: "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi poi ritornano". In quel caso si parlava di Andriy Shevchenko ed era una cosa di molti anni fa, ora però la frase potrebbe tornare attuale per un altro calciatore che ha segnato la storia del Milan e potrebbe tornare a vestire il rossonero. Negli ultimi giorni ha rimbalzato dagli Stati Uniti d'America la voce di un possibile ritorno a Milano sponda rossonera di Ricardo Kakà. Il brasiliano avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto con l'Orlando City dopo tre anni che ha militato con la maglia del club americano. Il Corriere della Sera però ha sottolineato che il calciatore non sarebbe vicino al clamoroso rientro in rossonero. Giocatore di grande tecnica è però davvero arrivato alla fine della sua carriera e forse a questo Milan non sarebbe utile come un tempo.

