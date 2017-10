Calciomercato Napoli/ News, Incocciati: più spazio a Ounas (Ultime notizie)

20 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Quando vedremo in campo Ounas? Il nuovo acquisto dell'ultima sessione di calciomercato, acquistato dal Bordeaux fino a questo momento ha trovato davvero molto poco spazio. Giocatore dotato di grande ritmo e rapidità già sabato contro l'Inter potrebbe avere una chance, partendo a giocare da titolare per il problema fisico patito da Lorenzo Insigne. Di lui ha parlato l'ex attaccante del Napoli Beppe Incocciati ai microfoni di Radio Punto Zero, sottolineando: "In passato ha giocato già a sinistra quindi potrebbe tranquillamente sostituire Lorenzo Insigne. Sinceramente mi aspettavo giocasse di più, ma conosco bene i timori di Maurizio Sarri di affidarsi a calciatori nuovi. Credo tantissimo in questo ragazzo e sono certo che quanto prima si imporrà". Incocciati ha parlato anche di Milik a cui ha consigliato di rimanere al Napoli recuperando con calma la sua condizione fisica piuttosto che andare a giocare in prestito.

PARLA L'AGENTE DI GONALONS

Maxime Gonalons ha giocato e bene nella sfida Chelsea-Roma di Champions League, gara che ha fatto tornare in mente al Napoli che il ragazzo sarebbe potuto diventare molto facilmente un giocatore del Napoli in diverse occasioni. Di questa situazione ha parlato il suo agente Frederic Guerra che a TMW Radio ha spiegato: "Non posso dirvi quale squadra italiana l'ha cercato oltre la Roma l'estate scorsa, ma posso dirvi che è stato davvero molto vicino al Napoli. Tutto quello che si può dire sul suo rifiuto a causa della città è falso. In quel momento aveva una situazione a casa molto complicata e non era pronto per andare via. Sua moglie era incinta e allora si è preferito aspettare". Gonalons è stato vicino al Napoli in ben due occasioni, ma quando tutto sembrava fatto e pronto per essere ufficializzato qualcosa l'ha costretto a rimanere al Lione. In molti avevano sussurrato come non volesse trasferirsi in una città come Napoli, ma il procuratore ha smentito prontamente tutto.

