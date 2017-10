Calciomercato Roma/ News, Ag.Dzeko: vuole solo i giallorossi (Ultime notizie)

20 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Edin Dzeko - La Presse

Chi a Roma sta vivendo un periodo magico è sicuramente Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco viene da una splendida doppietta a Stamford Bridge contro il Chelsea ed è un ragazzo dotato di grande tecnica e intelligenza nella gestione del pallone. Ne ha parlato il suo agente Irfan Redzepagic a TuttoMercatoWeb sottolineando anche la sua situazione sul calciomercato: "Edin è felice alla Roma e questo favorisce davvero molto il suo rendimento sul terreno di gioco. Era un top player quando giocava al Manchester City, ma lo è anche adesso alla Roma". Su di lui c'erano diverse voci di calciomercato come per esempio l'ipotesi di un ritorno al Wolfsburg dove il calciatore era esploso. In questo momento però sarebbe una follia per la Roma cedere questo ragazzo che sta facendo davvero molto bene, crescendo giornata dopo giornata. Staremo a vedere come continuerà una stagione dove Edin Dzeko vuole migliorare ancora quanto di già buono fatto un anno fa qunado vinse la classifica dei marcatori.

OCCHI PUNTATI SU VITINHO

Monchi paradossalmente si sta rivelando molto simile a chi l'aveva preceduto, cioè Walter Sabatini. Il direttore sportivo della Roma infatti lavora molto sul calciomercato dei giovani, sempre pronto a prendere giocatori nuovi che possano fare la differenza giocando con continuità o magari in prestito in altre squadre prima di arrivare alla Roma. Tra questi c'è il trequartista diciottenne Vitinho del Corinthians, giocatore dotato di grande passo e di un piede fenomenale che può fare la differenza sotto porta. Il ragazzo ha una clausola rescissoria di venticinque milioni di euro, ma per la Roma potrebbe non essere facilissimo prenderlo visto che c'è anche il forte pressing da parte del Manchester City che ormai da tempo punta calciatori in Sudamerica come già accaduto con il grande investimento per arrivare a prendere Gabriel Jesus, ora titolare inamovibile.

