Calciomercato Inter/ News, Paulo Diaz piace, ma... (Ultime notizie)

21 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

I nerazzurri hanno da tempo messo nel mirino del calciomercato lo stopper classe 1994 Paulo Diaz che gioca nel Santa Cruz e che è ricercato da diversi club europei e non. Il manager della squadra argentina, Bernardo Romeo, ha raccontato alcune evoluzioni della situazione a FcInterNews sottolineando: "Si tratta di un vero e proprio top player. Non a caso difende anche i colori della nazionale cilena e nella nostra squadra ha grandissima considerazione. Devo dire però che non abbiamo ricevuto ancora nessuna offerta da parte dell'Inter o di altre squadre. Certo anche noi ci siamo resi conto dei tanti rumors provenienti dall'Italia per questo calciatore interessante". Sicuramente i nerazzurri, grazie a Walter Sabatini, continua a puntare il calciomercato del Sudamerica, alla ricerca di giovani talenti che possano diventare sempre più importante per il futuro. Staremo a vedere se a breve davvero arriverà in Italia.

BASTONI È GIÀ PRONTO

Come la Juventus con Mattia Caldara anche l'Inter ha puntato su un calciatore giovane del vivaio dell'Atalanta per la difesa, si tratta di Alessandro Bastoni. Il difensore è stato acquistato nella sessione di calciomercato scorsa dalla Dea e lasciato in prestito fino al giugno del 2019. Il calciatore non sta giocando molto, ma continua a lavorare sotto Gian Piero Gasperini e sembra già maturo per il grande salto. Il ragazzo ha parlato a L'Ultimo Uomo, sottolineando: "Mi ispiro a Sergio Ramos. Non penso al difensore classico grosso e alto, ma a uno a cui piace impostare e fare gioco. Ho avuto la fortuna di crescere qui dove mi hanno fatto lavorare bene e insegnato a lavorare con la palla a terra". Bastoni ha ancora molto tempo per crescere e sicuramente riuscirà con il tempo a diventare una colonna non solo dell'Inter ma si spera anche della nazionale italiana che è pronta al ricambio generazionale dopo gli anni splendidi con la BBC della Juventus a supporto.

