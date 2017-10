Calciomercato Juventus/ News, Fabinho e Sidibe nel mirino (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: seguile con noi live, in tempo reale

21 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Fabinho - La Presse

Secondo Calciomecato.com la Juventus sarebbe sempre più presente con i suoi scout al Parco dei Principi di Monaco per seguire due calciatori della squadra di Leandro Jardim. Questa dopo la semifinale di Champions League dello scorso anno, persa proprio contro la Juventus, si è ritrovata a vivere un calo incredibile che potrebbe portare i calciatori importanti anche ad allontanarsi. I bianconeri seguono da vicino Fabinho e Sidibé che potrebbero rappresentare una soluzione molto importante. Il jolly brasiliano è seguito da diverso tempo, ma attenzione perché su di lui la concorrenza è spietata. In Ligue 1 piace al Paris Saint German, ma ci sono su di lui anche le due squadre di Manchester oltre all'Atletico Madrid del Cholo Diego Pablo Simeone. Più semplice appare invece la situazione legata a Sidibe che continua ad essere un calciatore molto interessante per il futuro. Le due trattative rimarranno comunque sganciate l'una dall'altra.

SI CONTINUA A PARLARE DI GHOULAM

Da Torino continuano ad essere importanti le voci di calciomercato che riguardano l'algerino del Napoli Faouzi Ghoulam. I bianconeri lo puntano per il calciomercato dei parametri zeri della prossima sessione estiva. Su di lui ha fatto un ultimo resoconto il giornalista della Rai Ciro Venerato, pratico di casa Napoli, ai microfoni di Radio Crc durante la trasmissione di Raffaele Auriemma Si gonfia la rete. Questi ha spiegato: "Si continua a parlare e risolti i problemi dello stipendio resta quello della clausola. L'entourage del calciatore ha chiesto di metterla a venti milioni, mentre il Napoli ha sparato alto a quaranta. Si potrebbe arrivare a trentacinque". La sensazione è che tra i due i litiganti possa essere ancora una volta il terzo a godere. La Juventus infatti monitora con attenzione la situazione e potrebbe portare Ghoulam a Torino l'estate prossima.

