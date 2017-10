Calciomercato Milan/ News, passo indietro per Duncan (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: seguile con noi live

21 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Alfred Duncan - La Presse

Il Milan ha fatto un passo indietro sul calciomercato per arrivare ad Alfred Duncan del Sassuolo. Di recente si è parlato molto della possibilità di rivedere il calciatore a Milano visto che questi aveva già vestito la maglia dell'Inter, seppur nelle fila delle giovanili. Si è parlato della possibilità di vedere i rossoneri andare a puntare un centrocampista che potesse fare il vice Franck Kessié. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il club meneghino avrebbe fatto un passo indietro per il calciatore classe 1993 e ha deciso di concentrarsi sui due calciatori dell'Udinese Jakub Jankto e Seko Fofana. Di certo Duncan ha dimostrato di essere un calciatore di grandi potenzialità, ma al momento il Sassuolo pare che lo lascerebbe partire solo per una cifra sopra ai quindici milioni di euro, investimento che il club allenato da Vincenzo Montella non sembra essere intenzionato a spendere a gennaio.

CECCARINI SU MONTELLA

Dopo il pareggio contro l'Aek Atene di giovedì scorso si è tornati a parlare più volte di calciomercato in merito alla possibilità di vedere un nuovo allenatore sulla panchina del Milan. I rossoneri infatti stanno vivendo un periodo molto particolare, ma non hanno mai alzato bandiera bianca e già col Genoa vogliono tornare a vincere. Sul possibile esonero di Vincenzo Montella ha parlato l'esperto di calciomercato di Premium Sport Niccolò Ceccarini. Il giornalista a TMW Radio ha sottolineato: "O Vincenzo Montella trova una soluzione giusta per il Milan oppure diventa davvero molto dura per lui. Fino a novembre gli darei fiducia, non credo che possa tornare Carlo Ancelotti. L'idea di Antonio Conte invece può essere valida ma solamente in vista della prossima stagione". Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore quando sicuramente il risultato maturato allo Stadio San Siro contro il Genoa di Ivan Juric darà altri interessanti indizi.

