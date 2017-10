Calciomercato Napoli/ News, ipotesi Udinese per Milik (Ultime notizie)

21 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik - La Presse

Il Napoli sembra aver deciso di cedere Arkadiusz Milik nel calciomercato di gennaio per fargli recuperare con calma da un infortunio che sicuramente è stato pesante visto che è arrivato esattamente ad un anno da quello che lo aveva visto protagonista appena arrivato in Italia. Secondo quanto riportato da TuttoUdinese il Napoli sarebbe pronto a bussare alla porta dell'Udinese proprio per mandare Milik a recuperare con calma e a giocare senza le pressioni di una squadra che magari gli chiederebbe troppo in un momento molto difficile anche dal punto di vista psicologico oltre che fisico. I rapporti tra il Napoli e l'Udinese sono buonissimi, basti ricordare l'operazione che ha portato con un prestito biennale in Friuli Duvan Zapata e che ha fatto fare il percorso opposto al centrocampista brasiliano Allan. Staremo a vedere cosa accadrà a gennaio, ma è difficile che Milik resti a Napoli.

ALLAN VERSO IL RINNOVO

A Napoli non vogliono assolutamente incappare in errori di valutazione sul calciomercato come già capitato con Faouzi Ghoulam che è in scadenza di contratto e rischia di andare via a parametro zero a giugno. Per questo si è già iniziato a lavorare per il rinnovo del contratto di Allan che va in scadenza a giugno 2019. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato a Radio Crc durante la trasmissione Si Gonfia la rete pare che il calciatore brasiliano e il suo entourage siano già andati a colloquio col Napoli per rinnovare il suo contratto. Allan è un giocatore dinamico e dotato di grandissima determinazione, punto fondamentale del centrocampo a tre di Maurizio Sarri. La sua assenza si è fatta sentire in maniera proibitiva proprio nell'ultima gara giocata contro il Manchester City in Champions League quando Sarri gli ha preferito il giovane Piotr Zielinski che ha caratteristiche molto diverse.

