Calciomercato Roma/ News, Castan: voglio giocarmi le mie chance (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: seguile con noi live, in tempo reale

21 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

Leandro Castan nella sessione di calciomercato estiva è tornato dal prestito al Torino e anche se sembrava a un passo da un nuovo addio è rimasto in giallorosso. Fino a questo momento il calciatore però non ha ancora mai calcato il campo di gioco, nonostante abbia una grandissima voglia di mettersi in mostra e il problema alla testa sia ormai per fortuna un ricordo brutto e lontano. Il calciatore ha parlato per l'As Roma match program in vista della sfida contro il Torino del quale lui è appunto ex. Il calciatore ha sottolineato: "Il mio impegno è quello di lavorare duramente e in silenzio. So che è tanto tempo che non gioco con continuità e non mi aspetto niente. Però mi sto impegnando a testa bassa giorno dopo giorno. Ho dentro di me il desiderio di prendermi una rivincita. Voglio la mia rinascita e credo che sarà con questa maglia sulle spalle, quella giallorossa". Staremo a vedere se avrà presto un'occasione grazie a Eusebio Di Francesco.

FINALMENTE SCHICK

Finalmente Patrik Schick, questo starebbero pensando a Roma. Il calciatore ceco arrivato per una cifra record in estate non è ancora mai sceso in campo, a causa di troppi problemi fisici. L'attaccante però ora è pronto e finalmente si è allenato in gruppo. Potrebbe dunque essere per la prima volta nei convocati nella sfida contro il Torino, magari giocando nella ripresa almeno per debuttare. Giocatore rapido e dotato di grande qualità è stato acquistato per quella che è la cifra più alta mai spesa dalla Roma nella sua storia per acquistare un calciatore. Sicuramente è ancora presto per vederlo giocare con continuità anche se c'è da dire che la squadra, al di là dei risultati, sta andando veramente bene in attacco. Staremo a vedere se Schick avrà spazio e quando sarà pronto al cento per cento per giocare e crescere nella sua avventura in Italia che lo ha visto partire molto bene a Genova.

© Riproduzione Riservata.