Calciomercato Inter/ News, il Real Madrid piomba su Icardi (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: seguile con noi live, in tempo reale

22 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Mauro Icardi - La Presse

Mauro Icardi potrebbe a breve diventare un nome ambito sul calciomercato di tutta Europa. Secondo quanto riportato da SportMediaset il Real Madrid avrebbe già messo l'argentino dell'Inter nel mirino visto che si deve cercare al più presto l'erede del francese Karim Benzema. Da tempo i blancos sono su Harry Kane del Tottenham, club con il quale in passato hanno chiuso l'affare che ha portato in Spagna Gareth Bale. Gli Spurs però non sembrano ancora pronti a dividersi dal loro top player che comunque è felice in Inghilterra. Al momento la clausola rescissoria di Mauro Icardi non spaventa club come il Real Madrid perché si aggira ''solo'' sui 110 milioni di euro. Sicuramente è una cifra abbordabile per un club importante come il Real Madrid che in passato ha speso anche cifre maggiori per calciatori che si sono rivelati di certo inferiori a Mauro Icardi. La volontà del giocatore sarà fondamentale anche perché di fronte al pagamento della clausola rescissoria, proprio come capitò al Napoli per Gonzalo Higuain, la società partenopea non potrà fare nulla.

PARLA L'AGENTE DI GABIGOL

L'avventura al Benfica di Gabigol, crack del calciomercato dell'estate 2016, sta regalando gioie e dolori con il calciatore brasiliano che non è riuscito ancora a giocare con continuità. A UOL Esporte ha parlato il suo procuratore, Wagner Riberio, svelando anche quelle che potrebbero essere le strategie legate al suo futuro. L'agente ha così sottolineato: "Lisbona sta facendo bene a Gabigol che è felice e questo è quello che conta. Ha ancora tanto potenziale da mostrare, ma ha bisogno di giocare con continuità. Non può fare una gara e poi rimanere fuori per due o tre partite. Il giocatore è come un aereo, ha bisogno di lavorare". Sicuramente sono parole importanti che fanno capire come il ragazzo sia sereno, ma non è da escludere che il suo futuro possa essere da un'altra parte. Intanto l'Inter aspetta di capire cosa accadrà nella prossima stagione, con l'agente che spiega: "Rimanere a Lisbona? Dipende da quello che accadrà da ora in avanti".

© Riproduzione Riservata.