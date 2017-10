Calciomercato Juventus/ News, Lotito spara alto: 100 milioni per Milinkovic-Savic (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: seguile con noi live, in tempo reale

22 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Sergej Milinkovic-Savic - La Presse

Arrivare a Sergej Milinkovic-Savic sarà sicuramente molto difficile per la Juventus che nelle prossime sessioni di calciomercato proverà comunque a trattare con la Lazio per il forte centrocampista. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però il patron biancoceleste Claudio Lotito non cederà il calciatore per meno di cento milioni di euro. Considerando questo folle calciomercato non è detto che la sua richiesta non possa essere accolta da qualche ricco sceicco di certo non dalla Juventus che certe cifre le ha tirate fuori per Gonzalo Higuain, ma non le spenderebbe per un ragazzo forte ma che deve dimostrare ancora il suo valore in un grandissimo club. Lotito ha comunque il coltello dalla parte del manico perché di recente ha fatto rinnovare il contratto al calciatore fino al 2022, fugando ogni dubbio di poterlo perdere a una cifra irrisoria e poi ha pagato la clausola di nove milioni di euro al Genk che annulla il diritto del club belga di andare a prendersi il cinquanta per cento su una prossima cessione del ragazzo.

ANCHE IL REAL MADRID SU ODRIOZOLA

Da tempo la Juventus segue sul calciomercato la crescita del terzino della Real Sociedad Alvaro Odriozola. Secondo quanto riportato da Marca i bianconeri non sarebbero però soli con il Real Madrid che la prossima estate potrebbe provare l'assalto. Al momento la squadra di Zinedine Zidane in quel reparto può contare sul titolare Carvajal e su Achraf e Odriozola sarebbe il calciatore perfetto per ampliare il ruolo visto che è giovane e anche spagnolo. La Juventus però segue il ragazzo da molto tempo anche se non sembra intenzionata a tirare fuori cifre da capogiro. Basti pensare che il ragazzo ha una clausola rescissoria da quaranta milioni cifra che di certo per i blancos sarebbe meno difficile da tirare fuori. Odriozola dal conto suo è un calciatore giovane ma dotato di grande qualità, abile a giocare in entrambe le fasi di gioco proponendosi bene davanti e riuscendo anche a coprire quando ad attaccare sono le altre squadre. Staremo a vedere se ci saranno novità nelle prossime ore.

