Calciomercato Milan/ News, Montella punzecchia Bonucci e Fassone pensa a Mazzarri (Ultime notizie)

22 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Walter Mazzarri - La Presse

Parole importanti quelle di Vincenzo Montella in conferenza stampa alla vigilia della gara di oggi Milan-Genoa. Parole taglienti che fanno capire come diversi calciatori debbano assolutamente dargli un segnale. Il tecnico parlando di Leonardo Bonucci ha sottolineato: "Alcuni calciatori stanno rendendo meno rispetto a quello che ci aspettavamo e tra questi c'è anche Bonucci. Diventerà di nuovo il calciatore ammirato in passato". Di certo è una dichiarazione che scuote un calciomercato fondato proprio sulla sicurezza di aver sistemato la difesa con l'arrivo di un leader come l'ex numero diciannove della Juventus e pilastro da anni della nazionale azzurra. Il calciatore però fino a questo momento ha dimostrato incertezze tecniche di certo non da lui e ha vissuto delle difficoltà che non si possono accettare. Vincenzo Montella crede in lui anche se a parole lo ha un po' punzecchiato. Di certo se l'obiettivo era stimolarlo ci sarà sicuramente riuscito anche perché Bonucci in carriera ha dimostrato più volte di essere un ragazzo molto orgoglioso.

MARINO SU FASSONE E MAZZARRI

Dopo le ultime brutte partite giocate dal Milan le voci di calciomercato si sono mosse anche attorno al nome di Walter Mazzarri tecnico che potrebbe prendere il posto di Vincenzo Montella qualora dovesse arrivare per questo l'esonero. Della situazione ha parlato Pierpaolo Marino ai microfoni della Rai, annunciando tra le righe che potrebbe accadere qualcosa: "Fassone se potrebbe porterebbe al Milan subito Walter Mazzarri e lui verrebbe di corsa al Milan. Però a un tecnico così devi proporgli due o tre anni di contratto. Se dovessero esserci su di lui le ombre di uno tra Antonio Conte e Carlo Ancelotti in vista della prossima stagione Mazzarri farebbe di certo male ad accettare. Al Milan si è sbagliata comunque la strategia degli acquisti che come investimenti sono stati troppo importanti. E' giusto scaricare tutto su Montella?". Difficile capire cosa accadrà, ma di certo tre punti oggi contro il Genoa darebbero a Montella e a tutto il Milan un bel po' di ossigeno.

