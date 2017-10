Calciomercato Napoli/ News, Balotelli: io in azzurro? Magari (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club azzurro: seguile con noi live, in tempo reale

22 ottobre 2017 Redazione

Calciomercato Napoli, Mario Balotelli - La Presse

Mario Balotelli al Napoli? Più che calciomercato questo è fantacalcio, ma il calciatore del Nizza ha dimostrato come non sarebbe affatto dispiaciuto di poter passare al club azzurro magari già nella prossima stagione per un ritorno in Italia, l'ennesimo, che potrebbe essere davvero la sua ultima grande chanche per diventare quello che tutti si aspettano da lui un fuoriclasse. Intervistato sulla pagina Facebook di Damiano Er Faina questi si è lasciato scappare: "Non ho mai pensato di tornare all'Inter. Giocare un giorno nel Napoli? Magari anche se è difficile. Hanno quei tre là davanti che si trovano a meraviglia". Sicuramente parole importanti anche se rilasciate in un contesto che ha poco di ufficiale. Mario Balotelli proverà comunque a convincere con le prestazioni i club italiani a tornare a credere in lui anche se ormai il treno per il Mondiale della prossima estate in Russia sembra essere un sogno difficile da realizzare.

MANCHESTER CITY FORTE SU GHOULAM

Faouzi Ghoulam continua a giocare, e bene, con la maglia del Napoli ma il suo futuro è sempre più lontano dal club azzurro. Nella prossima sessione estiva di calciomercato il ragazzo si libererà a parametro zero a meno di rinnovi ora difficili da prevedere, ma già da febbraio sarà possibile per i club che sono interessati a lui andare a trattare per acquistarlo senza cacciare nemmeno un euro. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo però pare che la Juventus, fino a questo momento club in pole per prenderlo, sarebbe stata superata dal Manchester City. Dopo la gara di Champions League di martedì scorso sarebbe stato proprio Pep Guardiola a segnalare il calciatore per il futuro, in un momento in cui il nuovo terzino sinistro Mendy è infortunato e starà fermo ai box per diverso tempo. Conoscendo la disponibilità economica del Manchester City non è da escludere che possa presentare un'offerta per gennaio anche se non potrebbe in quel caso schierare, fino alla fine dell'anno, il calciatore algerino in Champions League dove questi ha già giocato con la maglia della squadra allenata da Maurizio Sarri.

