Calciomercato Roma/ News, Monchi preferiva Cuadrado a Schick? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma/ News, Monchi preferiva Cuadrado a Schick?

22 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Juan Cuadrado - La Presse

La Roma nell'ultima sessione di calciomercato ha provato a prendere dalla Juventus Juan Cuadrado. Il colombiano veniva considerato davvero adatto per sostituire Mohamed Salah volato verso il Liverpool di Jurgen Klopp. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com il colombiano ex Chelsea, Fiorentina, Udinese e Lecce era stato nel mirino dei giallorossi prima che questi dirottassero le loro attenzioni sul ceco Patrik Schick della Sampdoria. Non che la preferenza fosse dettata dal livello assoluto del calciatore, ma probabile che Cuadrado, vista la presenza già in rosa del bosniaco Edin Dzeko, sarebbe stato più adatto al gioco 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. La Juventus però, nonostante l'acquisto di Douglas Costa e Federico Bernardeschi, non ha mai aperto le porte a una possibile trattativa per andare poi a cedere Juan Cuadrado alla Roma. Il calciatore colombiano viene considerato da Massimiliano Allegri fondamentale nel suo 4-2-4 anche per la capacità a giocare molto fisicamente nel contrasto e nella fase difensiva.

FINALMENTE SCHICK

I tifosi della Roma non sanno ancora se oggi allo Stadio Olimpico Grande Torino vedranno in campo Patrik Schick, ma di certo c'è grande attesa per questo calciatore che finalmente è stato convocato per un impegno ufficiale dopo i tanti problemi fisici che aveva accusato in questi primi due mesi della stagione 2017/18. Ciò che è certo è che Schick sarà un valore aggiunto per questa Roma che sta facendo benissimo nonostante non sempre siano arrivati risultati. Schick è un calciatore versatile che nato come prima punta ha dimostrato già in nazionale di potersi muovere anche largo sia nel 4-3-3 che da ala pura nel 4-2-3-1. Nonostante un fisico longilineo può contare su una velocità molto al di fuori del suo aspetto fisico. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica si propone di essere protagonista assoluto nella Roma anche perché va ricordato che è stato l'acquisto più costoso della storia del club giallorosso anche più di quel Gabriel Omar Batistuta che ormai sedici anni fa regalò uno splendido Scudetto.

