Calciomercato Inter/ News, Ferri: stupito da Milan Skriniar (Ultime notizie)

Calciomercato Inter/ News, Ferri: stupito da Milan Skriniar

23 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Tra le grandissime sorprese dell'Inter c'è sicuramente Milan Skriniar arrivato dai nerazzurri nell'ultima sessione di calciomercato dalla Sampdoria per una cifra anche abbastanza importante. Sabato contro il Napoli è stato determinante, riuscendo a dimostrare di avere qualità e grande tecnica. Di lui ha parlato un ex calciatore che ha dimostrato grande stima nei confronti proprio di Skriniar. Riccardo Ferri a Radio 24 ha sottolineato: "Milan Skriniar è un calciatore che sta sorprendendo davvero tutti. Dimostra di giocare con la stessa attenzione di quando giocava con la maglia della Sampdoria". Sicuramente Skriniar ha dimostrato di poter giocare ad altissima livello, pronto a giocare ancora con continuità con la maglia dell'Inter anche nelle stagioni a venire. Con Joao Mirando forma un reparto a due davvero di livello che si sta imponendo come una delle migliori della categoria.

IL MANCHESTER CITY PIOMBA SU DIAKHABY

Da tempo l'Inter, e anche la Juventus, stanno da tempo monitorando la crescita del centrale difensivo del Lione Mouctar Diakhaby che già nella scorsa stagione si era messo in mostra. Vecchia conoscenza del campionato italiano aveva segnato una rete alla Roma nella famosa partita di Europa League che costò caro alla squadra allora proprio di Luciano Spalletti ora all'Inter. Secondo quanto riportato dal Sun pare che sul calciatore sia piombato il Manchester City con Begiristain, dirigente dei Citizens, che sarebbe piombato sul difensore del Lione. Il difensore centrale classe 1996 di Vendome è cresciuto proprio nel Lione con il quale l'anno passato ha collezionato sedici presenze in Ligue 1. E' un difensore roccioso e bravo anche nell'area di rigore avversaria. Fisico e dotato di grande impostazione tecnica può solo migliorare visto che ha appena ventuno anni. Staremo a vedere se riuscirà ad approdare in un top club.

