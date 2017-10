Calciomercato Juventus/ News, Fofana e Jankto osservati da vicino (Ultime notizie)

23 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Jakub Jankto - La Presse

La Juventus ieri ha vinto con merito alla Dacia Arena dimostrando grande carattere nonostante le tante difficoltà incontrate sia per i continui momenti di apnea della difesa che per l'espulsione arrivata nei confronti di Mario Mandzukic. I bianconeri hanno osservato molto da vicino, come riportato da Calciomercato.it, i centrocampista Seko Fofana e Jakub Jankto della squadra di Luigi Delneri. I due sono stati tra i migliori in campo, giocatori dotati di grande passo e anche di un piede al di sopra della media. Jankto ha fatto tremare la difesa, fermato per due volte da due prodezze di Gianluigi Buffon che aveva battuto già l'anno passato all'Allianz Stadium. Fofana invece ha dato peso al centrocampo, risultando calciatore dotato di grande passo ma anche intelligente nella gestione del pallone. Su di loro ci sono anche Milan e Inter per questo la Juventus dovrà fare molta attenzione per cercare di portarli a Torino. Storicamente i rapporti tra Juventus e Udinese sono buonissimi, con tanti affari fatti sulla strada che collega Torino a Udine. Attenzione però alla concorrenza.

MARCO REUS FUORI PORTATA

La Juventus ha inseguito a lungo sul calciomercato Marco Reus del Borussia Dortmund anche nell'ultima sessione prima di andare su Douglas Costa del Bayern Monaco e Federico Bernardeschi della Fiorentina. Il calciatore costa molto e i bianconeri non hanno mai voluto fare un investimento importante per il rischio di ritrovarsi in rosa un calciatore che molte volte è fermo ai box per infortunio. Ora il 28enne tedesco sembra davvero fuori dal mirino con l'Arsenal e il Manchester United, come riporta il The Sun, in pole position per andare a prenderlo. Reus è un calciatore sicuramente molto forte, abile a saltare l'uomo e a cambiare il passo quando necessario. Per i tanti problemi fisici però la sua carriera ha subito un arresto condizionata dai tanti momenti in cui ha dovuto lavorare più per recuperare la sua condizione dopo uno stop che per migliorare a livello tecnico. L'Arsenal sta pensando a lui per sostituire Mesut Ozil mentre il Manchester United lo vorrebbe per dare a José Mourinho un'arma in più per il reparto offensivo.

