Calciomercato Milan/ News, Paulo Sousa pronto a prendere il posto di Montella? (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: seguile con noi live, in tempo reale

23 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Paulo Sousa - La Presse

Paulo Sousa potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan, almeno questo riporta il Corriere dello Sport. Il pareggio contro il Genoa sicuramente è stata l'ennesima prestazione opaca di Vincenzo Montella che potrebbe essere salvato dal turno infrasettimanale ma che rischia di avere le ore contate a Milano. Di certo il tecnico portoghese tra quelli svincolati è quello che più attrae i rossoneri anche in ottica futura. Si cerca di dare la scossa a una squadra che al momento si sente un po' in difficoltà anche dal punto di vista gestionale. Alcuni ragazzi non sembrano motivati, altri invece sono totalmente fuori condizione, di certo ci sono pochissime cose che girano in maniera positiva. Chissà che proprio Paulo Sousa possa essere in grado di sistemare le sorti di una squadra che sul calciomercato ha speso davvero tantissimi soldi. Le prossime ore saranno decisive per il futuro di Vincenzo Montella e anche del Milan.

DUELLO DI CALCIOMERCATO CON L'INTER PER JANKTO

Jakub Jankto è stato tra i migliori nella gara di ieri Udinese-Juventus, sfiorando due volte la rete e trovando di fronte a sé il solito incredibile Gianluigi Buffon. Secondo Calciomercato.com l'Inter e il Milan sarebbero al momento in pole position per andare a prendere proprio Jankto con la Juventus che rimane comunque in fila per provare a fare un colpo che sicuramente sarebbe molto importante. Il calciatore in questione è un interno di centrocampo col vizio del gol e la voglia di crescere sempre di più. Nonostante l'Udinese abbia fino a questo momento fatto molta fatica in classifica ha un centrocampo con giocatori giovani e molto amati dagli addetti ai lavori. Tra questi il primo è Jankto che l'Inter potrebbe puntare già nella sessione di calciomercato di gennaio. L'Udinese ha fiutato la potenziale asta e prova a rilanciare il prezzo del cartellino sperando che diversi club decidano di andare a giocare al rialzo.

