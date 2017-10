Calciomercato Napoli/ News, la Fiorentina blinda Federico Chiesa (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club azzurro: seguile con noi live, in tempo reale

23 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Federico Chiesa - La Presse

Il grande obiettivo di calciomercato del Napoli rimane Federico Chiesa, esterno d'attacco della Fiorentina e giocatore di grandissimo valore anche e soprattutto in prospettiva futura. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica presto diventerà obiettivo di calciomercato di diversi club in giro per l'Italia e non solo. Ha parlato Congigni presidente esecutivo della Fiorentina come riportato da TuttoNapoli.net: "Federico Chiesa a gennaio scorso ha ritenuto in maniera autonoma di legarsi a noi fino al 2021. Per cui in questo momento poter pensare che Federico Chiesa nel giro di sei mesi possa cambiare opinione è molto difficile. Noi non ne abbiamo assolutamente la voglia". Molto però dipenderà anche dalla voglia del calciatore che dopo una stagione da titolare con la maglia della Fiorentina magari potrebbe decidere di fare il grande salto in una squadra che magari gioca in Champions League.

IL CITY CONTINUA A SEGUIRE GHOULAM

Il Napoli sembra costretto a rinunciare a Faouzi Ghoulam che andrà a parametro zero nella sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Sun pare che il Manchester City sia ormai vicino alla formulazione di un'offerta importante per arrivare al calciatore algerino. Pep Guardiola è rimasto totalmente folgorato dal calciatore del Napoli dopo la sfida di una settimana fa in Champions League e ha dato incarico ai dirigenti di fare il tutto per tutto per portarlo all'Etihad Stadium. Dal conto suo il calciatore sicuramente in Inghilterra andrebbe a guadagnare una cifra più importante di quella percepita ora in azzurro o che comunque potrebbe prendere in qualsiasi altra squadra in Italia. Per questo il pressing dei Citizens riguarda indirettamente anche la Juventus che sembrava pronta a proporre un ingaggio importante al calciatore per creare una sana concorrenza sulla corsia mancina tra Alex Sandro e lui. Difficile ora per i bianconeri trattare anche perché non si riuscirà mai a proporre la stessa cifra del City.

© Riproduzione Riservata.