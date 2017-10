Calciomercato Roma/ News, Kolarov fa sorridere Monchi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: seguile con noi live, in tempo reale

23 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Aleksander Kolarov -La Presse

Il calciomercato fa sorridere la Roma e Aleksander Kolarov si dimostra quanto più decisivo nella Roma. Il terzino sinistro è arrivato dal Manchester City in estate per una cifra davvero esigua e ha dimostrato di essere calciatore di livello assoluto che può fare la differenza grazie a un passo incredibile e alla possibilità di essere sempre decisivo sotto porta. Il ragazzo ha segnato un altro gol da tre punti in trasferta come era già accaduto contro l'Atalanta allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Un sinistro fatato che ha ricordato un ex giallorosso come Sinisa Mihajlovic che ieri però era seduto sull'altra panchina e ha dovuto subire la sua punizione per una sconfitta pesante per il Torino. Kolarov di certo ha trasformato le polemiche per un suo passato nella Lazio in grandi emozioni in curva sud dove quando era arrivato era poco tollerato e dove ora invece è un idolo indiscutibile. Questo perché il calcio è così, al di là delle parole conta solo il campo.

PRIMA DA TITOLARE PER MORENO

Gli infortuni contemporanei di Kostas Manolas e Federico Fazio hanno spianato ieri in Torino-Roma lo spazio al messicano Hector Moreno. Fino a questo momento Eusebio Di Francesco non lo aveva praticamente mai utilizzato, anche per i suoi problemi di adattamento a causa delle difficoltà con la lingua italiana. Ora però Moreno si è sciolto e contro il Torino ha giocato sicuramente ad alto livello, dimostrando di essere un calciatore su cui la Roma può contare in vista della stagione in corso. Il calciatore ha dimostrato grande emozione per la sua presenza da titolare nella gara contro il Torino, celebrandola con una partita davvero importante che gli regala la possibilità di crescere anche nel nostro calcio. Ora Di Francesco ha la possibilità di contare su un calciatore in più che sarà determinante nella rincorsa della Roma alla parte altissima della classifica.

© Riproduzione Riservata.