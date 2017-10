Calciomercato Inter/ News, ecco perché Torreira non arriverà a gennaio (Ultime notizie)

25 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Lucas Torreira - La Presse

Lucas Torreira è ormai un obiettivo di calciomercato quasi dichiarato da parte dell'Inter. Il centrocampista della Sampdoria piace molto a Luciano Spalletti e sarebbe sicuramente molto importante per aumentare le geometrie al centro del campo. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it però il ragazzo non arriverà nel calciomercato di gennaio ''per colpa'' di Roberto Gagliardini. Infatti i nerazzurri erano vicini all'acquisto di Torreira proprio un anno fa quando decisero di puntare sul calciatore italiano all'epoca all'Atalanta. Torreira comunque rimane un obiettivo importante per le prossime sessioni di calciomercato quando ci sarà la voglia di andare a puntare un ragazzo che può fare la differenza grazie anche a caratteristiche tecniche molto al di sopra della media. Non c'è voglia di spendere nel calciomercato di gennaio la cifra importante che servirà per andare a prendere un calciatore così decisivo.

SCAMBIO PASTORE-J.MARIO

L'Inter e il Paris Saint German potrebbero studiare a gennaio un clamoroso scambio di calciomercato. Secondo quanto riportato da FcInterNews infatti il club transalpino avrebbe offerto lo scambio tra Javier Pastore e Joao Mario. El Flaco è da sempre un pallino del direttore Walter Sabatini che lo portò a Palermo quando era giovanissimo e che avrebbe voluto anche vedere quando era alla Roma. Joao Mario sembra essere un po' un pesce fuor d'acqua con difficoltà nella gestione del suo ruolo. Sicuramente manca ancora un po' di tempo a gennaio, ma vedere uno scambio del genere potrebbe essere davvero un colpo di scena. Inoltre va sottolineato come non è da escludere del tutto il fatto che i due calciatori si scambino la maglia solamente a titolo temporaneo, magari con il diritto di riscatto. Staremo a vedere quello che accadrà, di certo El Flaco è un campione che potrebbe adattarsi perfettamente al 4-2-3-1 di Luciano Spalletti.

