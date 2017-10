Calciomercato Juventus/ News, duello col Barcellona per Goretzka (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: seguile con noi live, in tempo reale

25 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Mattia Caldara - La Presse

Ci sarà un vero duello tra Juventus e Barcellona ma non ci si riferisce a quello che chiuderà il girone di Champions League dei bianconeri. Si parla infatti del calciomercato con Mundo Deportivo che sottolinea come il Barcellona stia osservando con continuità il centrocampista dello Schalke 04 Leon Goretzka. Il calciatore tedesco piace da moltissimo tempo anche alla Juventus che sta studiando il colpo a parametro zero per il prossimo giugno. Giocatore rapido e tecnico ha dimostrato di avere grandi potenzialità di crescita per il quale lo Schalke 04 farà di tutto per cercare di trattenerlo, magari poi per rivenderlo a una cifra davvero importante. Ovviamente il Barcellona ha più possibilità economiche da parte della Juventus che sarebbe pronta a mettere comunque sul piatto una cifra davvero importante. Il futuro del ragazzo sarà importante, staremo a vedere con che maglia se quella dei bianconeri o quella blaugrana.

CALDARA ARRIVERÀ A GIUGNO

Dire che Mattia Caldara tornerà alla Juventus non è poi nemmeno troppo giusto, visto che il difensore in bianconero è stato solo un paio d'ore il tempo di firmare il contratto e poi di tornare all'Atalanta in prestito biennale. Il calciatore secondo Sky Sport arriverà a Torino a giugno anche perché in difesa i bianconeri continuano ad avere problemi in rosa legati al carta d'identità ormai ingiallita per Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini. Il calciatore ha dimostrato di essere ragazzo di grandissima qualità e grandi prospettive. Mettiamoci poi che Caldara ha dimostrato di avere anche il vizio del gol, con la dimostrazione arrivata proprio nella sfida Atalanta-Juventus. Caldara-Rugani, il futuro della Juventus e della nazionale azzurra sembra essere ormai già scritta. Staremo a vedere quanto tempo ci vorrà per far sì che diventino titolari al centro del reparto a quattro della squadra di Massimiliano Allegri.

© Riproduzione Riservata.