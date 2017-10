Calciomercato Milan/ News, André Silva conteso da Arsenal ed Everton (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: seguile con noi live, in tempo reale

25 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, André Silva - La Presse

Il Milan potrebbe decidere di lasciar partire nel calciomercato di gennaio un calciatore arrivato nell'ultima sessione, cioè André Silva. Il portoghese arrivato dal Porto per una cifra importante rischia quindi di cambiare aria già dopo pochi mesi di rossonero. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che sull'attaccante ci siano l'Arsenal e l'Everton anche se c'è da considerare che il Milan non appare disposto a registrare una minusvalenza visto che l'ha acquistato per trentotto milioni di euro più bonus. Il ragazzo fino a questo momento ha collezionato appena tre presenze in Serie A senza riuscire a segnare. In Europa League invece si è trasformato andando a segno sei volte, senza però affrontare avversari di altissimo livello. Staremo a vedere se nel calciomercato di gennaio i rossoneri decideranno di fare un paso indietro clamoroso, ammettendo di fatto un errore di valutazione.

SPUNTA ANCHE JORGE JESUS PER LA PANCHINA

Continuano a circolare diversi nomi per la panchina del Milan con Vincenzo Montella che è sempre più a rischio esonero. Le voci di calciomercato si muovono da Paulo Sousa a Jorge Jesus. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che il Milan abbia deciso di puntare al tecnico dello Sporting Lisbona di recente avversario della Juventus e in grado di eliminare qualche anno fa proprio i bianconeri nelle semifinali di Europa League con il Benfica. Pare che il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli sia volato in Portogallo non per parlare con l'ex allenatore della Fiorentina, ma per discutere con l'avvocato del mister del club lusitano. Certo l'idea di Jorge Jesus non si può sviluppare per l'immediato, ma bisognerà almeno aspettare la fine della stagione quando questi si potrebbe liberare più facilmente dalla guida dello Sporting Lisbona. Darebbe di certo un tono più internazionale al club che in questo momento sta provando difficoltà a riemergere.

