Calciomercato Napoli/ News, Del Genio su Sarri al Chelsea: balla clamorosa! (Ultime notizie)

25 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Nelle ultime ore si è fatto largo la voce di calciomercato che vorrebbe vedere l'anno prossimo Maurizio Sarri prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea. Una voce che ovviamente ha preoccupato i tifosi del Napoli che stimano l'allenatore e sperano di vederlo trionfare già quest'anno con la vittoria di uno Scudetto che manca da troppo tempo. Di questa situazione ha parlato Paolo Del Genio a Radio Kiss Kiss Napoli. Questi ha sottolineato: "E' una balla clamorosa quella di Maurizio Sarri al Chelsea. Ci provano, si buttano ad indovinare e ve lo posso mettere anche per iscritto. Non è serio fare questo tipo di giornalismo e la credibilità l'hanno persa da tempo". Al momento né Maurizio Sarri né Aurelio De Laurentiis hanno intenzione di parlare di calciomercato, ma hanno solo ed esclusivamente la voglia di continuare a fare bene già da stasera quando la squadra azzurra affronterà il Genoa fuori casa.

VRSALJKO NEL MIRINO

Il Napoli continua a monitorare con grande attenzione sul calciomercato il terzino dell'Atletico Madrid Sime Vrsaljko come riporta Il Corriere dello Sport. Il calciatore gioca poco nella squadra di Diego Pablo Simeone e può diventare un obiettivo interessante per il calciomercato di gennaio. Il terzino gioca prevalentemente sulla corsia destra, ma in passato ha anche agito a sinistra. Sarebbe un'ottima soluzione per Maurizio Sarri che da un lato non ha in Christian Maggio una alternativa valida al titolare Elseid Hysaj e sull'altro lato potrebbe perdere a parametro zero Faouzi Ghoulam. Inoltre si potrebbe fare pressione sul fatto che Sime Vrsaljko spera di andare al Mondiale con la sua Croazia sempre che questa riuscirà a superare nei playoff la Grecia. A qualificazione ottenuta però il commissario tecnico della nazionale a scacchi bianco e rossi rischia di lasciare fuori Sime Vrsaljko che a Madrid non gioca. In due anni alla corte di Simeone il calciatore ha collezionato appena diciassette presenze in Liga. Inoltre in Serie A questi ha già dimostrato il suo valore con le maglie di Genoa e Sassuolo.

