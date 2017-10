Calciomercato Roma/ News: Karsdorp titolare, Schick no! (Ultime notizie)

25 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

Eusebio Di Francesco ha in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Crotone svelato anche qualche interessante notizia di campo. Infatti sarà schierato dal primo minuto uno dei nuovi acquisti dell'ultima sessione di calciomercato, Karsdorp. Il terzino destro era arrivato infortunato in giallorosso, senza riuscire a trovare spazio fino a questo momento anche perché operato al ginocchio al suo approdo nella capitale. C'è grande curiosità su di lui anche perché il pubblico non lo conosce molto bene, visto che fino a pochi mesi fa giocava in Eredivise. Bisognerà invece aspettare ancora un po' per vedere titolare Patrik Schick, come ha sottolineato lo stesso Eusebio Di Francesco. Il tecnico giallorosso ha spiegato che il ragazzo non è ancora pronto. Il pubblico è impaziente di vederlo anche perché conscio che è stato pagato molto. Schick è infatti l'acquisto più costoso della storia della Roma, addirittura più di quel Gabriel Omar Batistuta che nella stagione 2000/01 fu decisivo per la vittoria dell'ultimo Scudetto della storia del club capitolino.

URSINO SU FLORENZI E TUMMINELLO

Ci sono diverse cose che accomunano Alessandro Florenzi e Marco Tumminello. I due sono entrambi cresciuti nella Roma e purtroppo entrambi hanno avuto problemi nelle ultime stagioni con i legamenti crociati. Soprattutto però c'è da dire che il secondo spera di ripercorrere la strada intrapresa dal primo che andò, come accaduto a lui quest'anno, in prestito al Crotone per crescere, tornando a Roma che era pronto per il grande salto. Di loro ha parlato il direttore sportivo della squadra calabrese stasera avversario della Roma in Serie A. Giuseppe URsino a Ingresso Libero ha sottolineato: "Il giocatore che mi ha dato più soddisfazioni è sicuramente Alessandro Florenzi, però ci sono anche altri calciatori come Pettinari. Quest'anno speravamo di far crescere Tumminello che purtroppo è stato molto sfortunato". Ursino parla anche del suo recupero: "Il suo percorso sta proseguendo davvero molto bene. L'ho sentito tranquillo, è un ragazzo davvero molto serio".

