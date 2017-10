Calciomercato Inter/ News, Chema può arrivare con 12 milioni (Ultime notizie)

26 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Yuto Nagatomo - La Presse

L'Inter continua a guardare con un certo interesse al calciomercato della difesa. L'infortunio del giovane Vanheusden ha lasciato Luciano Spalletti con solo tre centrali di ruolo. Oltre ai titolarissimi Joao Miranda e Milan Skriniar c'è il solo Andrea Ranocchia in rosa. Nel mirino è finito José Manuel Rodriguez Benito noto anche come Chema. Il centrale del Levante sta facendo davvero molto bene e secondo FcInterNews in Spagna è accostato continuamente alla squadra nerazzurra. C'è una grande concorrenza perché sul ragazzo ci sono Anderlecht, Sunderland e Paris Saint German. Il Levante al momento considera il calciatore incedibile, ma non potrà opporsi se qualcuno si presenterà per pagare la modesta clausola rescissoria di dodici milioni di euro. In questo momento i nerazzurri non sembrano pronti per preparare l'affondo, nonostante questo non è da escludere che da qui a gennaio la società cambi idea.

PARLA L'AGENTE DI NAGATOMO

Le cose nel calcio cambiano molto in fretta e così è successo a Yuto Nagatomo. In estate sul calciomercato l'Inter ha provato a piazzarlo in tutti i modi, senza riuscirci dopo aver acquistato dal Nizza Dalbert. Il ragazzo però è rimasto, senza trovare un'altra squadra, e ha lavorato molto bene tanto che Luciano Spalletti ha iniziato a dargli fiducia. Il giapponese è tornato titolare e ha letteralmente strappato la maglia da titolare proprio al brasiliano. Del suo momento ne ha parlato l'agente Federico Pastorello ai microfoni di FcInterNews, sottolineando soddisfazione per il suo inizio di stagione. Ha spiegato: "Yuto Nagatomo sta dimostrando anno dopo anno di essere un grande professionista. E' devoto all'Inter e non mi sorprende di certo che stia dando il suo prezioso contributo anche quest'anno. Il fatto che un grande allenatore come Luciano Spalletti lo stia utilizzando molto è la riprova di questo fatto".

