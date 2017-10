Calciomercato Juventus/ Bofisè: Dybala non partirà. Cristante? perché no! (esclusiva)

Calciomercato Juventus: intervista esclusiva a Giuseppe Bofisè sulle ultime indiscrezioni e i prossimi possibili momenti di mercato in casa dei bianconeri.

26 ottobre 2017 INT. Giuseppe Bofisè

Mancano ancora parecchie settimane all’apertura della finestra invernale del calciomercato eppure la dirigenza della Juventus è sempre al lavoro per poter dare al tecnico Massimiliano Allegri e ai tifosi della Vecchia Signora i migliori elementi sulla piazza. Le ultime voci di calciomercato infatti parlano di un forte interessamento dei bianconeri per Cristante, come di Pellegrini e Murgia, per i quali però le trattative si annunciano in salita con i club di provenienza: se con l’Atalanta la Juventus ha sempre stretto buoni affari potrebbe essere difficile convincere Roma e Lazio a cedere alcuni dei propri elementi di punta. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Giuseppe Bofisè: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Cristante dall'Atalanta? E' una cosa che potrebbe realizzare visto che la Juventus proprio con l'Atalanta ha concluso in passato tante operazioni nel calciomercato.

Lorenzo Pellegrini presto in bianconero? Non credo visto che l'ha lanciato Di Francesco, è romano ed è un prodotto del vivaio giovanile giallorosso. Dovrebbe essere il futuro della Roma dei prossimi anni.

La Juventus potrebbe acquistare Murgia? Murgia è fortissimo come Lorenzo Pellegrini, viene dal vivaio giovanile della Lazio. Credo però che possa restare a Roma altri due – tre anni, non mi sembra ancora maturo per una grande squadra. Dovrà prima crescere ancora.

Che futuro per Marchisio? Marchisio ha avuto diversi infortuni come però molti giocatori. E' una bandiera della Juventus. E' vero che ha trent'anni ma potrebbe ancora dare molto alla formazione bianconera. Non credo che possa avere un grande mercato e non credo che possa partire a fine stagione nonostante qualche dissapore in passato con Allegri. E' più facile che possa andarsene lo stesso Allegri in modo che la Juventus possa ricominciare con un altro allenatore come succede spesso nel calcio.

Dybala partirà? La Juventus ha investito tanto su di lui e non lo cederà. Dovrebbe essere l'esterno della Juventus dei prossimi anni, un esterno di grande qualità tecnica. Un campione!

