Calciomercato Juventus/ News, si complica la pista Jan Oblak (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: si complica la pista che porta al portiere Jan Oblak.

26 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala - La Presse

Continuano le voci di calciomercato sul futuro tra i pali della Juventus. I bianconeri infatti rischiano di perdere Gianluigi Buffon nella prossima stagione. L'estremo difensore ha sottolineato infatti che si ritirerà a meno che la Juventus non riuscisse a vincere la Champions League. I bianconeri sono piuttosto soddisfatti dell'acquisto nell'ultima sessione di calciomercato dell'estremo difensore polacco Wojciech Szczesny. L'idea è quella di andare a prendere un portiere di livello da poter affiancare all'ex estremo difensore della Roma. Il nome che è circolato di più è quello di Jan Oblak dell'Atletico Madrid, che però secondo As avrebbe una clausola di cento milioni di euro che spaventa e non poco la Juventus. Nelle prossime settimane il calciatore potrebbe anche rinnovare il suo contratto con i colchoneros che sembrano anche pronti ad alzare la clausola rescissoria in questione.

IL REAL MADRID MOLLA DYBALA

Il Real Madrid non acquisterà almeno per tre anni un attaccante, questo è quanto sottolinea Fichajes.net dopo aver analizzato le parole del Presidente dei blancos Florentino Perez. Il numero uno dei galaticos ha parlato a Cadena Cope, facendo i complimenti a Karim Benzema e di fatto confermandone il rinnovo di contratto fino al 2021. Il dirigente ha sottolineato: "Ho sempre affermato che Karim Benzema è un misto tra Zinedine Zidane e Ronaldo il fenomeno. Segna come il brasiliano e tocca il pallone come il francese, per noi è un lusso". La sensazione quindi è che non verranno fatti grandi investimenti per il reparto offensivo con la volontà di puntare magari a centrocampisti e soprattutto a difensori per ringiovanire la rosa. Questo di fatto allontana Paulo Dybala che a lungo era stato accostato proprio al Real Madrid. Per i tifosi della Juventus è un sospiro di sollievo considerando quando accaduto con Arturo Vidal, Paul Pogba e Leonardo Bonucci nelle ultime stagioni.

© Riproduzione Riservata.