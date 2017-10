Calciomercato Milan/ News, Montella tira un sospiro di sollievo (Ultime notizie)

26 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Vincenzo Montella tira un sospiro di sollievo anche se i rumors di calciomercato non si fermano. Ieri sera il Milan ha vinto 4-1 al Bentegodi contro il Chievo Verona, rimandando a sabato le polemiche che hanno portato a traballare la panchina del tecnico campano. I nomi di Walter Mazzarri, Paulo Sousa e Jorge Jesus continuano a fare scalpore, ma il tecnico del club rossonero è concentrato e pensa solo alla sfida contro la Juventus di sabato alle ore 18.00. Non può bastare di certo una vittoria dopo che nei quattro turni precedenti era arrivato solo un punto, ma Vincenzo Montella doveva ritrovare una vittoria che mancava ormai da troppo tempo. Ora arriva l'esame contro la Juventus dove si potrà sfruttare il fattore campo visto che si giocherà a San Siro. I bianconeri sono in un momento di grandissima forma e con 10 gol in due reti sembrano aver dimenticato la sconfitta contro la Lazio in casa.

ANDRÈ SILVA E KALINIC, DUE FACCE DELLA STESSA MONETA

I due acquisti in attacco dell'ultima sessione di calciomercato diventano due facce della stessa moneta. Da una parte c'è Nikola Kalinic ieri titolare e in gol in Chievo Verona-Milan, dall'altra André Silva in campo proprio al posto del croato negli ultimi dieci minuti e ancora a secco in campionato. La squadra rossonera ha bisogno assoluto di entrambi, ma in questo momento in cui si vive un po' sulle montagne russe le cose cambiano di ora in ora. Le voci di calciomercato su un possibile addio di André Silva a gennaio e il gol di Nikola Kalinic contro il Chievo Verona sembrano rendere tutto più chiaro anche in vista di un Milan-Juventus che ora diventa di fondamentale importanza. Probabilmente andrà come stasera almeno nelle scelte di Vincenzo Montella con il croato titolare e il portoghese in panchina. Staremo a vedere cosa accadrà poi nel calciomercato di gennaio.

