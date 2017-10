Calciomercato Napoli/ Boatto: Allan e Ghoulam? rinnovo vicino (esclusiva)

Calciomercato Napoli: intervista esclusiva a Giuseppe Boatto sulle ultime indiscrezioni e i possibili prossimi movimenti di mercato in casa dei campani.

26 ottobre 2017 INT. Giuseppe Boatto

Faouzi Ghoulam (LaPresse)

In casa del Napoli si continua a discutere sul rinnovo di contratto di Allan e Ghoulam attesi nella prossima finestra del calciomercato invernale: i due sono elementi di punta della formazione di Maurizio Sarri e eppure le lunghe trattative intavolate tra club e giocatori continuano a preoccupare la tifoseria campana. Altro tema caldo del calciomercato in casa Napoli rimane la possibile partenza anche nella prossima finestra di gennaio di Milik: il polacco di ritorno dall’infortunio potrebbe infatti non trovare sufficiente spazio in campo nell’11 azzurro, e l’eventuale cessione in prestito pare una buona idea per permettere alla punta di acquisire fiducia e sicurezza. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Giuseppe Boatto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net

Rinnovo di Allan vicino? Direi proprio di sì. È un calciatore che piace a Sarri, è utile nel suo modulo tattico e che lui fa sempre giocare nel Napoli.

Anche Ghoulam potrebbe rinnovare a breve? Vale un po' la stessa cosa detta per Allan, anche lui dovrebbe rimanere.

Secondo lei potremmo vedere Balotelli al Napoli nella prossima stagione? Balotelli è un grande giocatore, un vero talento. L'ha spesso dimostrato in passato e lo sta dimostrando adesso al Nizza. Secondo me dovrebbe essere lui l'attaccante dell'Italia. Se il Napoli lo acquistasse farebbe un grande colpo.

Supermario valore aggiunto di un attacco già eccezionale? I tre attaccanti titolari sono forti ma Insigne, Callejon, Mertens non possono giocare sempre. Balotelli andrebbe benissimo per la squadra di Sarri, uno da mettere in campo in ogni incontro.

Milik in prestito? Intanto bisognerà vedere come recupererà dall'infortunio poi è una soluzione di mercato che si potrebbe fare a giugno. E' anche vero Milik non è proprio adatto agli schemi di Sarri.

Maksimovic via a giugno? Potrebbe essere magari comprando un difensore di maggiore valore, di maggiore qualità tecnica, così Maksimovic lascerebbe il Napoli.

(Franco Vittadini)

