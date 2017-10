Calciomercato Napoli/ News, la coperta è davvero corta? (Ultime notizie)

26 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

Il Napoli continua a vincere, ma il rischio che la coperta sia troppo corta c'è. Gli azzurri se vogliono puntare allo Scudetto devono nel calciomercato di gennaio completare una rosa che è molto importante almeno per 12-13 individualità. Il rischio infatti è che quando il calendario diventerà fitto non si potrà fare ruotare i calciatori davanti che dalla sosta delle nazionali a oggi hanno giocato praticamente tre giorni. L'infortunio di Arkadiusz Milik ha tolto un'alternativa in più a Maurizio Sarri davanti, con Dres Mertens, Jose Maria Callejon e Lorenzo Insigne che giocano sempre titolari. Ounas al momento non convince ancora il tecnico azzurro, mentre Emanuele Giaccherini non viene nemmeno considerato. Di certo per riuscire a vincere un campionato complesso come quello italiano servirà rinforzare la rosa e il nome di Roberto Inglese potrebbe essere davvero quello che fa al caso al club partenopeo.

SCELTO IL SOSTITUTO DI GHOULAM

Faouzi Ghoulam si allontana sempre di più dal Napoli. Il calciatore va in scadenza di contratto nel giugno del 2018 e già dopo la sessione di calciomercato di gennaio si può accordare con un club qualsiasi senza passare dagli azzurri. Della situazione ha parlato a lungo Ciro Venerato, giornalista della Rai, ai microfoni di Televomero durante la trasmissione Goal Show. Questi ha sottolineato come il rinnovo dell'algerino sia frenato dalle richieste del suo entourage che vorrebbe una clausola rescissoria di venti milioni di euro, una cifra ritenuta davvero troppo bassa da Aurelio De Laurentiis. Pare che comunque i rapporti con uno dei rappresentanti del terzino, Jorge Mendes, siano talmente buoni che il club azzurro potrebbe andare a puntare un altro suo assistito. Si parla di Grimaldo, terzino spagnolo che gioca con la maglia del Benfica. Questi è un classe 1995 cresciuto tra i vivai del Valencia e del Barcellona, ma esploso proprio con la maglia dei lusitani che lo hanno acquistato nell'estate del 2016.

