Calciomercato Roma/ News, Kardsorp e l'emozione del debutto: sensazioni bellissime (Ultime notizie)

26 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

26 ottobre 2017

Finalmente Rick Karsdorp ha avuto la possibilità di esordire con la maglia della Roma nella gara di ieri sera contro il Crotone. Il calciatore è arrivato nell'ultima sessione di calciomercato, con il direttore spagnolo Monchi che non ha mai avuto un dubbio su di lui. Tanto che la decisione è stata quella di portarlo a Roma con un intervento al ginocchio da affrontare. Il calciatore ha parlato così alla fine della partita ai microfoni di Roma Tv, spiegando: "Sto provando delle sensazioni bellissime. Mi sono sentito un bambino, sono due settimane che ho iniziato ad allenarmi con la squadra. Sono felice per i minuti in campo e sono molto felice per la vittoria". Karsdorp ha dimostrato di essere un calciatore molto interessante anche se deve ancora crescere di condizione. Staremo a vedere come lo utilizzerà Eusebio Di Francesco che comunque può fare affidamento in quel ruolo anche su Bruno Peres e Alessandro Florenzi.

EMERSON PALMIERI RECUPERA, MA QUESTO KOLAROV LO FARÀ PARTIRE A GENNAIO?

Emerson Palmieri ha chiuso la scorsa stagione con un brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto non solo a saltare la preparazione estiva, ma che lo tiene ancora fuori dal campo in questo inizio di stagione. Il terzino sinistro brasiliano ha parlato a Roma Tv, sottolineando che il suo recupero procede molto bene. Spiega: "Stiamo lavorando davvero bene e stiamo facendo tutto nei tempi giusti. La squadra mi sta facendo una grande impressione". Quando tornerà in campo il brasiliano si troverà di fronte un Aleksander Kolarov che ha iniziato la stagione in maniera veramente molto importante segnando anche due gol decisivi. Sul calciomercato di gennaio quindi Emerson Palmieri potrebbe anche decidere di partire. Va ricordato che prima dell'infortunio il calciatore era stato accostato con insistenza alla Juventus che cerca un alterego di livello per Alex Sandro, con Kwadwo Asamoah pronto a vestire la maglia del Galatasaray.

