CALCIOMERCATO INTER/ News, Spalletti vuole accelerare per Ramires (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: Luciano Spalletti cerca un centrocampista.

Luciano Spalletti, allenatore Inter - LaPresse

Ramires Santos Do Nacimento sembra sempre più vicino all'Inter. Il giocatore dello Jiangsu Suning continua ad essere accostato al cub nerazzurro per il prossimo calciomercato. L'infortunio al ginocchio non sembra spaventare i meneghini, che vorrebbero anticipare il suo arrivo a Milano già entro il mese prossimo. L'idea è di farlo calare nella nuovà realtà interista in maniera graduale. Luciano Spalletti spera che l'affare possa decollare in tempi brevi: Ramires rappresenta il centrocampista tuttofare che manca all'appello. Un calciatore valido per giocare davanti alla difesa, ma anche molto duttile dal punto di vista tattico. Nella sua esperenza cinese, Ramires ha segnato dieci gol. Un curriculum incoraggiante, anche se il campionato asiatico non è di certo il massimo per livello di competitività.

CAUET INDICA LA VIA: "INVESTIRE SUI GIOVANI"

In una intervista rilasciata ai microfoni di Tutto Mercato Web, l'ex centrocampista dell'Inter, Cauet, ha parlato di Serie A e ha dato qualche suggerimento di calciomercato al club nerazzurro. Secondo Cauet non c'è stata una grande crescita negli ultimi campionati in termini di qualità, da parte delle big, a suo dire bisognerebbe sposare la linea verde: "Bisogna investire di più - ha detto - ma anche creare strutture migliori per raggiungere la qualità. All’Inter, in questo senso, si registra da vent’anni un gran lavoro dei dirigenti. Quanto a me, ho guidato per sette anni le giovanili dell’Inter". Sulla stagione in corso interista: "Devo dire che la società e i dirigenti sono bravi a coinvolgere tutti: la squadra segue Spalletti per provare a vincere e mostra la giusta mentalità; inoltre, ha aumentato la capacità tecnica e fisica. Nagatomo, ad esempio, che pure non è uno qualunque ma un nazionale, sta finalmente producendo ottime prestazioni”. Sui vivai e sulle giovanili serve un cambio di mentalità: “Il talento italiano c’è, ma spesso si tengono gli occhi chiusi. Si guarda solo al risultato, manca l’educazione e la programmazione. La cultura italiana è importante, le motivazioni ci sono".

