CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Massimo Mauro consiglia un top player a Marotta (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: Milinkovic Savic solo un sogno?

Allegri, lapresse

Il calciomercato si avvicina e la Juventus comincia a pensare ai rinforzi per tornare in vetta alla classifica. In realtà, mister Massimiliano Allegri spera di ritrovare il primo posto prima di gennaio, in ogni caso la società è già vigile sulle opportunità che si potrebbero presentare. In tal senso, dagli studi di Sky Sport si è fatto sentire l'opinionista Massimo Mauro, che ha suggerito ai bianconeri un colpo di mercato. Il nome caldo è quello di Sergej Milinkovic Savic della Lazio. Pista molto complicata perchè trattare con Lotito non è mai facile e i costri del cartellino si preannunciano esobritanti. "Credo che Milinkovic sia un giocatore straordinario, è giovane, ha qualità e lo sta dimostrando. Questo è un giocatore che costa anche fino a 100 milioni di euro... e non per caso" ha detto Massimo Mauro.

GORETZA FAVORITO SU ANDRE' GOMES

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi del quotidiano Sport circa l'interessamento della Juventus per il giocatore del Barcellona Andrè Gomes, il Mundo Deportivo fa chiarezza e spiega come la vecchia signora, fortemente interessate al portoghese la scorsa estate, non lo valuti come una pista prioritaria. Le prestazioni incoraggianti di Rodrigo Bentancur, spiega il giornale, ha suggerito a Beppe Marotta e ai suoi uomini l'idea di dirigersi verso altre strade. Ecco perchè in queste ultime ore ha preso quota l'ipotesi Leon Goretzka dello Schalke 04, un elemento che piace parecchio alla Juventus. Nelle prossime settimane la questione potrebbe essere approfondita, vedremo se i bianconeri decideranno di affondare il colpo.

© Riproduzione Riservata.