CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, conferme per Andrè Silva (Ultime notizie)

Sarri, lapresse

Ciro Venerato parla di calciomercato azzurro ai microfoni di Zona 11, in onda su Rai Sport. Il giornalista napoletano ha fatto il punto della situazione in vista di gennaio, tirando in ballo diversi nomi. Il primo è quello di Andrè Silva: "La nostra indiscrezione trova conferme importanti - ha detto Ciro Venerato - il Napoli è interessato ad Andrè Silva. C’è stato un colloquio tra Giuntoli e Mendes, ma il Napoli è in prima fila perché è un vecchio rammarico di Giuntoli, lo segui in Ungheria nell’U19". I campani si muovono anche in uscita: "Offerte ufficiali di Bordeaux, Lille e Nantes per Chiriches, ma il Napoli assicura che non partirà a gennaio. Albiol, per giugno c’è Valencia, ma al momento c’è un contratto importante fino al 2020 e il Valencia non ha la forza economica". Su Ghoulam: "Due anni fa fu raggiunto l’accordo, un biennale ad 1.8 ed ora si soffre per il si a 4 mln”.

PARLA L'AGENTE DI GIACCHERINI

Il procuratore di Emanuele Giaccherini, Fulvio Valcareggi, ha parlato ai microfoni di PiùEnne della situazione del suo assistito, ancora protagonista in vista del calciomercato in uscita. L'ala azzurra piace a molti club di Serie A e non è detto che a gennaio resti al Napoli, dato che con Maurizio Sarri fatica a trovare spazio tra i titolari. Per l'agente il problema è soltanto uno: "Il Napoli ha tre attaccanti eccezionali - ha spiegato - ci sono soluzioni in tutti i reparti con una panchina strepitosa. Neanche Dybala giocherebbe in questa squadra. Con il Genoa ha fatto una cosa importante, guadagnando tempo alla bandierina del calcio d’angolo. E’ difficile trovare spazio in questa squadra, ci sono delle gerarchie da rispettare". Proprio il Genoa di Ivan Juric, la scorsa estate, aveva effettuato un sondaggio per il calciatore dei partenopei. Vedremo se a gennaio si apriranno strade stuzzicanti per Giaccherini o se invece deciderà di restare a disposizione di Sarri.

