CALCIOMERCATO ROMA/ News, il PSG mette nel mirino Pellegrini (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: Pellegrini piace al PSG.

Il Paris Saint-Germain mette gli occhi su Luca Pellegrini. Il talentuoso difensore della Roma è finito nel mirino del calciomercato della società francesce, che ora vuole stringere i tempi brevi per sondare il terreno. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tutto Mercato Web, ci sarebbero già stati dei contatti con il procuratore Mino Raiola. Il classe 1999 dei giallorossi va in scadenza a giugno e adesso la dirigenza capitolina è chiamata a prendere in mano la situazione per non rischiare di perdere il proprio gioiello a parametro zero. Il PSG si muove con insistenza, deciso a trasformare i contatti in una vera e propria trattativa. Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il futuro del difensore della Roma.

DI FRANCESCO SU DEFREL E KARSDORP

A poche ore da una nuova giornata di campionato per il campionato, il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, è tornato a parlare di calciomercato, valutando l'operato dei nuovi arrivati. Ad esempio, su Defrel c'erano grandi aspettative e l'inizio della stagione è stato un po' altalenante per il francese: "Greg è un giocatore che ha bisogno di fiducia. E`un attaccante e deve ritrovare la via del gol. Noi abbiamo bisogno di tutti quanti. Si è sacrificato tantissimo per la squadra, e lo rifarà. Spero che questa sua predisposizione nel mettersi a disposizione dei compagni e del mister sia ripagata". Per l'ex Sassuolo si va comunque verso la conferma tra i titolari: "Non so se centravanti o alto a destra ma sicuramente sarà della partita. Farò delle valutazioni anche in base alla partita contro il Chelsea. C’è un unico obiettivo in questo momento: vincere con il Bologna, poi penseremo al resto". Tra gli altri acquisti estivi c'è anche Karsdorp, che purtroppo però non sarà della partita a causa dell'infortunio: "Mi dispiace per il ragazzo a cui faccio un grande in bocca al lupo. Peccato perché è un ragazzo su cui abbiamo puntato tanto in un ruolo delicato".

