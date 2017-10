Calciomercato Inter/ News, Ceccarini: è fatta per Ramires (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: Niccolò Ceccarini conferma che è fatta per Ramires.

29 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Han Kwang-Song - La Presse

L'Inter è pronto a mettere a segno un colpo molto importante di calciomercato a centrocampo. Ne ha parlato l'esperto di Premium Sport Niccolò Ceccarini che su Twitter ha sottolineato come i nerazzurri siano pronti ad acquistare Ramiers dal Jiangsu Suning squadra dello stesso proprietario di quella nerazzurra. Ramires è un calciatore di ottimo livello, che però da un po' di tempo ha lasciato il calcio europeo per volare a giocare in Cina. A lungo si è parlato del fatto che Fabio Capello non avrebbe voluto rinunciare a un giocatore così importante per lui anche se le politiche aziendali di Suning sono di certo decisive. Ramires darebbe a Luciano Spalletti qualità e quantità a centrocampo, portando anche esperienza a una squadra che con l'arrivo di Roberto Gagliardini prima, Matias Vecino e Milan Skriniar poi si è rinforzata ma ha bisogno anche di un leader esperto. Dal canto suo il calciatore brasiliano sarebbe felice di andare a giocare in una squadra importante in Europa dove ha imparato ad essere un grandissimo campione.

SCOUT A CREMONA PER HAN

Secondo quanto riportato da Gazzamercato ieri degli scout dell'Inter erano allo Stadio Giovanni Zini di Cremona per assistere alla gara di Serie B Cremonese-Perugia terminata col risultato di 3-3. Nel mirino c'è il giovane nordcoreano Han Kwang-Song protagonista di una partenza di campionato davvero molto importante, con una tripletta al Comunale di Chiavari contro la Virtus Entella. Giocatore rapido e di grande tecnica è di proprietà del Cagliari e ha già siglato le sue prime reti in Serie A. Sicuramente ieri non è stata la migliore partita per Han anche se le qualità incredibili di questo calciatore si vedono anche quando gioca meno bene. Staremo a vedere se l'Inter andrà a vederlo ancora, facendo attenzione anche ad altri grandi club, come la Juventus, che da tempo hanno messo gli occhi su di lui. Han dal canto suo dovrà rimanere tranquillo per continuare a giocare e per dimostrare di essere un calciatore di assoluto livello che si può meritare la Serie A prima col Cagliari e poi magari con un club come l'Inter.

